Chính phủ Mỹ yêu cầu người xin cấp ESTA nộp lịch sử mạng xã hội trong vòng 5 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ngày 10/12 (giờ địa phương) đã ra công báo về dự thảo quy định mới, trong đó nêu rõ những người xin cấp giấy phép du lịch điện tử (ESTA) phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến mạng xã hội trong vòng 5 năm gần nhất. Động thái này được đưa ra dựa trên sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào ngày 20/1, chỉ thị tăng cường xét duyệt đối với người nước ngoài có ý định nhập cảnh vào Mỹ.Cơ quan này cũng đã quyết định yêu cầu người nộp đơn xin cấp ESTA cung cấp số điện thoại cá nhân và công việc được sử dụng trong 5 năm gần nhất, cũng như địa chỉ email cá nhân và công việc trong vòng 10 năm nếu có thể. Người đăng ký xin cấp giấy phép du lịch điện tử cũng có thể phải cung cấp thông tin về tên, số điện thoại trong vòng 5 năm qua, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và địa chỉ cư trú của các thành viên trong gia đình như bố mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột và con cái. Đặc biệt, CBP có thể yêu cầu người nộp đơn nộp thêm thông tin sinh trắc học như vân tay, DNA và mống mắt.Ngoài ra, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ sẽ ngừng tiếp nhận đơn xin cấp ESTA qua trang web và dự kiến sẽ nhận đơn đăng ký thông qua ứng dụng di động nhằm tăng cường bảo mật và hiệu quả. Người xin cấp giấy phép du lịch điện tử cũng sẽ phải nộp ảnh hộ chiếu cùng với một ảnh tự chụp (selfie). Cơ quan này cho biết sẽ thu thập ý kiến của người dân về dự thảo quy định này trong vòng 60 ngày.ESTA là giấy phép cho phép công dân của các nước đã ký kết hiệp định miễn thị thực với Washington được nhập cảnh vào Mỹ tối đa trong 90 ngày cho các mục đích như công tác, du lịch hoặc quá cảnh mà không cần xin thị thực. Danh sách miễn thị thực này của Mỹ hiện có 42 nước, trong đó có Hàn Quốc.Chính quyền Tổng thống Trump trong thời gian qua không chỉ tăng cường xét duyệt đối với ESTA mà còn siết chặt kiểm tra mạng xã hội trong quá trình xét duyệt cấp các loại thị thực khác. Bộ Ngoại Mỹ trước đó đã chỉ thị cho các cơ quan ngoại giao trên thế giới kiểm sơ yếu lý lịch hoặc tài khoản LinkedIn của người xin thị thực H-1B (loại visa dành cho lao động chuyên môn cao), để xác định xem người nộp đơn có tham gia vào việc kiểm duyệt nội dung trên mạng hay không. Trong quá trình xét duyệt visa du học, Chính phủ Mỹ cũng kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của người đăng ký để xem có bài đăng nào thể hiện thái độ thù địch với Mỹ hay không.Tờ Thời báo New York của Mỹ cho biết một công ty chuyên về luật di trú đã nhận định rằng việc Chính phủ Mỹ thu thập thêm nhiều thông tin có thể khiến thời gian xét duyệt cấp ESTA kéo dài hơn và khả năng người nộp đơn bị đưa vào diện kiểm tra kỹ lưỡng cũng tăng lên.