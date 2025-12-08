Hàn Quốc và Mỹ thảo luận hợp tác an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng

Photo : Foreign Minstry / Yonhap

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương) đã diễn ra Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 10 với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-ah và người đồng cấp Mỹ Jacob Helberg. SED là một kênh tham vấn thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ, thảo luận về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hai nước.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng hai bên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy, tăng cường các biện pháp an ninh kinh tế chung giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng bàn về phương án củng cố phối hợp kinh tế và an ninh quốc gia nhằm duy trì năng lực cạnh tranh chung và bảo vệ chuỗi cung ứng an toàn; trong đó bao gồm cả hợp tác đối phó với các chính sách và thông lệ phi thị trường, không công bằng.Hai Thứ trưởng cũng trao đổi về cách thức tận dụng năng lực cạnh tranh công nghiệp để hỗ trợ khôi phục sự ổn định kinh tế tại các khu vực xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ từng cho biết nội dung này liên quan đến những thành tựu mang tính lịch sử mà Tổng thống Donald Trump đạt được trên phương diện ủng hộ hòa bình lâu dài tại các khu vực xảy ra xung đột.Thứ trưởng Helberg đã đề cập đến tình hình Ukraine, Trung Đông và một số khu vực khác, nơi Tổng thống Trump đang thúc đẩy nỗ lực kiến tạo hòa bình, đồng thời bày tỏ mong muốn Seoul hỗ trợ quá trình tái thiết tại những khu vực xung đột này. Quan chức hai bên cũng tái khẳng định những nội dung từng đạt được trong hai cuộc gặp trước đó giữa lãnh đạo hai nước.Liên quan đến nội dung cuộc họp, trả lời phóng viên khi nhập cảnh vào Mỹ để tham dự SED, Thứ trưởng Kim nhắc lại thỏa thuận mà Seoul đạt được với Washington về việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cho biết sẽ trao đổi với phía Mỹ về việc cần đẩy nhanh quá trình triển khai nội dung thỏa thuận.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm hai Thứ trưởng cũng đã thảo luận về những nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình đầu tư từ Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc vào ngành chế tạo của Mỹ, cũng như chuyến thăm Mỹ của doanh nghiệp Hàn Quốc có thể diễn ra một cách thuận lợi.