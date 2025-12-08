Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến viếng Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã đến viếng Đại sứ Nga tại miền Bắc Alexander Matsegora, người mới qua đời gần đây tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng.Tại đây, ông Kim đã ca ngợi Đại sứ Matsegora là một nhà ngoại giao có năng lực, có đóng góp đặc biệt đối với lịch sử quan hệ hữu nghị giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva. Ông Matsegora là một người bạn thân thiết và là một người đồng chí chân thành, có được vị trí đặc biệt trong lòng người dân miền Bắc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên bày tỏ việc Đại sứ mất đúng vào thời điểm Bình Nhưỡng và Matxcơva đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ song phương là một tổn thất lớn đối với chính quyền và người dân của hai nước.Chủ tịch Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ luôn kính trọng và ghi nhớ về ông. Quan hệ Nga-Triều cũng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển đúng như nguyện vọng của cố Đại sứ này. Ông Kim cũng đã gửi lời chia buồn đến gia quyến của ông Matsegora và các nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng.Trong các bức ảnh được truyền thông miền Bắc công bố, ông Kim còn thể hiện sự thương tiếc đặc biệt khi quỳ một chân và đặt hoa trước di ảnh của Đại sứ Matsegora. Hành động này của ông Kim được xem là một thông điệp cho thấy sự tướng nhở đặc biệt của lãnh đạo miền Bắc đối với một nhà ngoại giao có vai trò thúc đẩy mối quan hệ song phương, cũng như mức độ coi trọng đối với quan hệ Nga-Triều.Nhiều quan chức cấp cao trong đảng và chính quyền Bắc Triều Tiên cũng đã đến viếng tại Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng. Trong đó có Ngoại trưởng Choe Son-hui, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, Trưởng Ban Đối ngoại của đảng Lao động Kim Song-nam, Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon và Jo Chun-ryong. Việc các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp quân nhu miền Bắc đến viếng Đại sự Nga cũng cho thấy mối quan hệ đồng minh quân sự chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.Đại sứ Matsegora đã giữ chức Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên trong suốt 10 năm 9 tháng kể từ năm 2015, là người có thời gian đương nhiệm lâu nhất trong số các Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng. Ông qua đời vào ngày 6/12, hưởng thọ 70 tuổi. Đặc biệt, ông Matsegora đã đóng vai trò mắt xích quan trọng trong quan hệ Nga-Triều khi hai nước ngày càng gắn bó mật thiết trong thời gian gần đây, một điều chưa từng có trong lịch sử.