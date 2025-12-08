Sĩ quan Canada trải nghiệm tàu ngầm 3.000 tấn của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tàu Ahn Mu (3.000 tấn), một tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho của Hải quân Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm của liên quân Hàn-Mỹ "Silent Shark" (Cá mập lặng lẽ) 2025 tại vùng biển gần đảo Guam (Mỹ), đã chở theo một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh tàu ngầm Canada để tiến hành huấn luyện trên biển. Đây là lần đầu tiên một quân nhân thuộc lực lượng tàu ngầm của nước ngoài lên tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho đang trong quá trình tập trận.Trong thời gian tập trận (5-10/12), thủy thủ đoàn của tàu ngầm Ahn Mu đã tiến hành các nội dung diễn tập chống tàu ngầm, tác chiến tự do và tác chiến liên quân, đồng thời giới thiệu với quân nhân Canada về quy trình vận hành tàu ngầm và các tính năng ưu việt của tàu.Phía sĩ quan Canada cho biết đã xây dựng được mối quan hệ gắn kết với thủy thủ đoàn phía Hàn Quốc, trực tiếp kiểm chứng trình độ công nghệ cao của tàu ngầm.Đại tá Ahn Geon-young, chỉ huy tàu Ahn Mu, cho biết việc thành viên của Hải quân Canada tham gia trải nghiệm trong cuộc tập trận lần này là cơ hội tốt dể chứng minh tính ưu việt của tàu ngầm Hải quân, rộng hơn sẽ là bước đệm thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng trên biển Hàn Quốc.Canada hiện đang triển khai dự án thay thế 4 tàu ngầm tuần tra lớp Victoria bằng 12 tàu ngầm chạy bằng diesel vào giữa những năm 2030.Liên danh nhà thầu Hàn Quốc gồm công ty Hanwha Ocean và công ty công nghiệp nặng Hyundai đã đề xuất tàu ngầm diesel 3.000 tấn Jangbogo III Batch-I của hãng Hanwha Ocean, sở hữu tính năng tác chiến hàng đầu và hiện đã lọt vào danh sách ứng viên rút gọn cùng với tập đoàn hệ thống hàng hải ThyssenKrupp của Đức.Canada dự kiến tiếp nhận hồ sơ đề xuất từ Hàn Quốc và Đức đến đầu tháng 3 năm sau và sẽ công bố nhà thầu cuối cùng vào tháng 5.