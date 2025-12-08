Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung tăng lên 62%

Write: 2025-12-11 13:16:26Update: 2025-12-11 13:19:58

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung tăng lên 62%

Photo : YONHAP News

4 cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc gồm Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 11/12 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 8-10/12 đối với 1.004 người trưởng thành trên toàn quốc.

Có 62% cử tri được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, tăng 4% so với cuộc thăm dò cách đây hai tuần. Ngược lại, 30% cử tri không ủng hộ Tổng thống, giảm 2%.

Trong số các bài toán chính sách trọng tâm của Chính phủ, ông Lee được đánh giá cao về chính sách ngoại giao và phúc lợi. 65% cử tri ủng hộ chính sách của Chính phủ với các nước Mỹ-Trung-Nhật và 62% ủng hộ chính sách phúc lợi bảo vệ người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, 47% cử tri không ủng hộ chính sách bất động sản, ổn định giá nhà của Chính phủ, vượt tỷ lệ ủng hộ (40%).

Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong tuần này đạt 44%, tăng 5%; đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 20%, giảm 2%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc là 4%, đảng Cải cách mới 3%.

Liên quan đến vụ rò rỉ thông tin khách hàng của Coupang gần đây, 75% người dân cho rằng cần áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại mang mang tính trừng phạt đối với doanh nghiệp để xảy ra sự cố.

60% người dân nhận định nền kinh tế Hàn Quốc hiện tại đang ở mức "xấu", chỉ có 38% đánh giá là mức "tốt". 37% nhận định kinh tế sẽ cải thiện sau 6 tháng, 34% cho rằng sẽ không có gì khác biệt, 25% bi quan tình hình kinh tế sẽ tệ hơn.

Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).
