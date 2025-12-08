Chính phủ Hàn Quốc rà soát tác động từ quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il ngày 11/12 đã mở cuộc họp liên ngành về kinh tế vĩ mô và tài chính nhằm rà soát về những tác động của việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất đến thị trường tài chính và ngoại hối. Cuộc họp có sự tham dự của các lãnh đạo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát tài chính (FSS).Trong cuộc họp, các bên đều cho rằng trong khi Mỹ được cho là sẽ tiếp tục hạ lãi suất thì Nhật Bản có thể sẽ nâng lãi suất chính sách trong thời gian tới. Điều này đang tạo nên sự bất đồng trong chính sách tiền tệ của các nước lớn và làm gia tăng mức độ bất ổn trên thị trường. Các bên cũng nhận định sự khác biệt trong chính sách tiền tệ và sự thay đổi chênh lệch lãi suất giữa các nước lớn có thể dẫn đến biến động lớn trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả tiền vốn, giá cổ phiếu, lãi suất và tỷ giá hối đoái.Các bên cho biết thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc vẫn ổn định, nhưng vẫn còn lo ngại về sự gia tăng lãi suất trái phiếu Chính phủ và biến động của thị trường ngoại hối. Vì vậy, các bên cần phải chú ý đến chính sách tiền tệ và chỉ số kinh tế của các nước lớn, cũng như tăng cường theo dõi tình hình thị trường.Thứ trưởng Lee nhấn mạnh các bên cần duy trì hệ thống giám sát thị trường tài chính và ngoại hối chung trong 24/24 giờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong trường hợp cần thiết để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào sáng ngày 11/12 đã mở cuộc họp thường kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), trong đó quyết định hạ thêm 0,25% lãi suất cơ bản xuống còn 3,5-3,75%.