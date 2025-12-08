Photo : YONHAP News

Tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ ngày 10/12 (giờ địa phương) công bố danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025". Danh sách này được đánh giá dựa trên nhiều chỉ số như quy mô tài sản, hoạt động truyền thông, tầm ảnh hưởng, phạm vi hoạt động.Trong danh sách năm nay, những người phụ nữ góp phần làm nên sự thành công trên phạm vi toàn cầu của bộ phim hoạt hình Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đứng ở vị trí thứ 100. Tạp chí Mỹ đánh giá bộ phim này là hiện tượng văn hóa nổi bật của năm 2025. Ca khúc "Golden" của phim do ba nữ ca sĩ EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami (đại diện cho 3 nhân vật chính của nhóm nữ Huntr/x trong phim) thể hiện đã đứng đầu bảng xếp hạng "Hot 100" của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) tháng 8 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một ca khúc của nhóm nhạc nữ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard kể từ sau ca khúc "Bootylicious" của nhóm Destiny’s Child năm 2001.Forbes cũng trích phỏng vấn với đạo diễn Maggie Kang và nhà sản xuất Michelle Wong của hãng phim Sony, những người đứng sau thành công của bộ phim, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng hiện tại và tiềm năng tương lai của "KPop Demon Hunters" là lý do tạp chí này xếp những người phụ nữ góp phần làm nên bộ phim vào danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới".Trong danh sách năm nay còn có Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khách sạn Shilla Lee Boo-jin, Giám đốc điều hành (CEO) hãng Naver Choi Soo-yeon của Hàn Quốc, lần lượt đứng thứ 90 và 91. Forbes giới thiệu bà Lee Boo-jin là con gái cả của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, nổi bật với năng lực kinh doanh. Còn bà Choi Soo-yeon là nữ CEO thứ hai của Naver. Khi nhậm chức vào năm 2022, bà là lãnh đạo trẻ nhất trong công ty nếu không tính nhà sáng lập.Đứng đầu danh sách năm nay tiếp tục là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (người Đức), giữ vững vị trí số một năm thứ 4 liên tiếp. Vị trí thứ hai vẫn thuộc về bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vươn lên vị trí thứ ba, còn Thủ tướng Ý Giorgia Meloni xếp hạng 4.