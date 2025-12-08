Thành phố Busan khởi động chạy đua đăng cai Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc 2028

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Busan ngày 11/12 bày tỏ hoan nghênh việc Hàn Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) lần thứ 4 vào năm 2028.Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 9/12 (giờ Mỹ), Hàn Quốc và Chile đã được chọn là hai quốc gia đồng chủ trì UNOC vào tháng 6/2028.Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc là hội nghị quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực biển, với sự tham dự của hơn 15.000 đại biểu đến từ Chính phủ 193 nước thành viên Liên hợp quốc, đại diện Liên hợp quốc và các tổ chức phi Chính phủ. Việc Hàn Quốc đăng cai hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội quan trọng thúc đẩy đổi mới chính sách hải dương trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế.Trong thời gian qua, chính quyền thành phố Busan đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá trên trường quốc tế nhằm giúp Hàn Quốc giành được quyền đăng cai hội nghị. Tháng 4 năm nay, thành phố đã tổ chức thành công "Hội nghị Đại dương của chúng ta" (Our Ocean Conference), qua đó khẳng định Hàn Quốc là đối tác đáng tin cậy trong hợp tác toàn cầu ở lĩnh vực biển. Trong năm sau, thành phố sẽ tiếp tục đăng cai Diễn đàn Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA (PNLG).Chính quyền thành phố nhấn mạnh Busan là thành phố tập trung nhiều cơ quan nghiên cứu chính sách về biển, có nền tảng để đề xuất chính sách và dẫn dắt thảo luận một cách thực chất về các chủ đề môi trường biển, ngành công nghiệp và khí hậu mà Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc sẽ thảo luận. Do đó, thành phố Busan hoàn toàn phù hợp để đăng cai Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc.Quá trình lựa chọn thành phố đăng cai UNOC tại Hàn Quốc sẽ được xúc tiến trong thời gian tới. Thị trưởng Busan Park Heong-joon cho biết thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, liên hệ với kế hoạch di dời trụ sở Bộ Hải dương và thủy sản về Busan để nỗ lực giành quyền đăng cai UNOC.