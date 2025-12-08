Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngăn chặn cắt giảm quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hạ viện Mỹ ngày 10/12 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo về Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2026 (10/2025-9/2026). Dự thảo đã được thông qua tại phiên bỏ phiếu toàn thể Hạ viện với 312 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Dự luật sẽ có hiệu lực sau khi được Thượng viện thông qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.Dự luật lần này quy định ngân sách được lưỡng viện phê duyệt không được sử dụng cho việc cắt giảm quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc xuống dưới mức 28.500 quân hiện hành. Ngoài ra, dự luật cũng nêu rõ ngân sách không được sử dụng cho việc Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON) cho Seoul mà không theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất.Tuy nhiên, những hạn chế nêu trên sẽ được dỡ bỏ sau 60 ngày trong trường hợp báo cáo được trình lên ủy ban thường trực có thẩm quyền có nội dung xác nhận rằng hành động nào đó phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hoặc đã được tham vấn đầy đủ với các đồng minh bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia có đóng góp quân sự trong Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC).Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng là dự luật hằng năm được lưỡng viện Mỹ xem xét thông qua nhằm phê duyệt ngân sách và các chính sách chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nội dung liên quan đến quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã lần lượt được Hạ viện thông qua vào tháng 9 và Thượng viện thông qua vào tháng 10 vừa qua trước khi được thống nhất thành một dự thảo chung.Điều khoản về hạn chế Chính phủ Mỹ sử dụng ngân sách cho việc cắt giảm quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc được đưa vào Đạo luật này các năm tài khóa 2019-2021, tức trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump để kiểm soát hành động đơn phương của Chính phủ đương nhiệm. Điều khoản này đã bị loại bỏ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và nay đã được được đưa trở lại sau 5 năm.Tổng ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2026 mà lưỡng viện Mỹ nhất trí là 901 tỷ USD, tăng 8 tỷ USD so với mức đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump.