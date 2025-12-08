Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra "kết luận quan trọng" trong ngày họp thứ hai của Hội nghị toàn thể đảng Lao động, diễn ra vào một ngày trước.Theo KCNA, nghị sự của hội nghị cùng ngày là tổng kết tình hình triển khai các chính sách trọng điểm của đảng và Chính phủ, kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trung ương, cùng các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đảng Lao động lần thứ 9.KCNA không tiết lộ cụ thể ông Kim đã đưa ra kết luận gì. Giới phân tích nhận định hội nghị lần này mang tính chất chuẩn bị cho Đại hội đảng diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, dự kiến các cuộc thảo luận sẽ còn kéo dài tới sát thời điểm đại hội.Hãng thông tấn cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã đánh giá về tình hình thực hiện các chính sách của đảng và Chính phủ trong năm 2025, đồng thời khái quát những thành tựu quan trọng. Dự kiến tại Đại hội đảng sắp tới, miền Bắc sẽ xác định và công bố đường lối chính sách chủ chốt cho 5 năm tiếp theo, bao gồm lập trường đối với Mỹ và Hàn Quốc.Truyền thông miền Bắc cùng ngày cũng đưa tin trong ngày họp thứ hai, hội nghị đã thảo luận về "vấn đề tổ chức", cho thấy có khả năng Đại hội đảng sắp tới sẽ bàn về vấn đề tái cơ cấu bộ máy đảng và Chính phủ.