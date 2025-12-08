Photo : YONHAP News

Trang chuyên về lĩnh vực công nghệ "The Information" của Mỹ ngày 10/12 (giờ địa phương) dẫn lời một số nguồn tin cho biết DeepSeek, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, đã nhập lậu hàng nghìn bộ xử lý đồ họa (GPU) áp dụng chíp đời mới nhất "Blackwell" của hãng Nvidia và đang phát triển mô hình mới AI dựa trên số chíp này.Các nguồn tin trên cho biết DeepSeek đã nhập số chíp này của Nvidia trong suốt hai năm qua thông qua các tuyến đường vòng, quá cảnh qua quốc gia thứ ba mà Mỹ cho phép mua hàng. Trước hết, công ty Trung Quốc tiếp cận các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á không thuộc sở hữu Trung Quốc để mua chíp Nvidia từ các nhà phân phối chính thức.Nếu như chíp và máy chủ được lắp đặt tại các trung tâm dữ liệu này, các công ty của Mỹ như Nvidia, Dell và Supermicro sẽ cử nhân viên đến kiểm tra thiết bị. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất kiểm tra, các máy chủ sẽ bị tháo rời và tuồn lậu từng bộ phận vào Trung Quốc. Các linh kiện này sẽ được khai báo sai để được Hải quan Trung Quốc cho thông quan, sau đó được lắp ráp lại và đưa vào các trung tâm dữ liệu của Trung Quốc.Mỹ hiện cho phép xuất khẩu chip "H200" đời cũ của Nvidia (dòng Hopper) sang Trung Quốc, nhưng vẫn đang cấm các dòng chíp thế hệ mới nhất như "Blackwell" và thế hệ tiếp theo "Rubin".Người phát ngôn của Nvidia cho biết hãng chưa từng nhận được bằng chứng hay báo cáo nào về các "trung tâm dữ liệu ma" và dù cáo buộc này có vẻ vô lý, Nvidia vẫn sẽ kiểm tra mọi thông tin tiếp nhận được.Mặt khác, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Nvidia đã phát triển tính năng phần mềm có thể theo dõi vị trí chíp của mình. Khi tính năng này được hãng kích hoạt, việc tuồn lậu chíp Nvidia vào Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn.