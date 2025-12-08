Hàn Quốc tăng 60.000 việc làm trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 11/12 công bố báo cáo "Thống kê việc làm năm 2024". Theo đó, tổng số việc làm trong năm 2024 đạt 26,71 triệu, tăng 60.000 việc làm, tương đương 0,2% so với năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu việc làm vào năm 2016.Số việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 10.000 việc làm, đánh dấu lần giảm đầu tiên so với cùng kỳ năm trước. Số việc làm tại các doanh nghiệp lớn cũng tiếp tục đà giảm hai năm liên tiếp, với mức giảm 80.000 sau khi lần đầu chuyển sang xu hướng giảm vào năm 2023. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp phi lợi nhuận tăng thêm 150.000 việc làm.Xét theo nhóm ngành, ngành xây dựng, tài chính bảo hiểm, vận tải kho bãi đồng loạt giảm 60.000 việc làm. Trong khi đó, các ngành ghi nhận tăng trưởng bao gồm y tế và phúc lợi xã hội tăng 130.000 việc làm, chế tạo tăng 50.000 việc làm và dịch vụ cá nhân, sửa chữa, hiệp hội tăng 40.000 việc làm.Ngoài ra, việc làm dành cho nhóm 20 tuổi giảm 150.000 trong khi việc làm dành cho nhóm 40 tuổi giảm 170.000 việc làm. Số việc làm ở nhóm tuổi 20 đã lần đầu giảm vào năm 2023 với mức giảm 80.000, và tiếp tục giảm mạnh trong năm 2024.Cơ quan Dữ liệu quốc gia lý giải lĩnh vực tài chính và bảo hiểm đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hoạt động phi tiếp xúc, dẫn đến việc thu hẹp quy mô cơ sở và cắt giảm nhân sự. Các công ty không tạo thêm việc làm mới, trong khi số lao động nghỉ việc cũng không nhiều, khiến cơ hội gia nhập thị trường lao động của người trẻ bị thu hẹp. Mặc dù số lượng việc làm tăng mạnh trong lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội nhưng lại khó tiếp cận hơn đối với người trẻ ở độ tuổi 20,.Trong khi đó, số việc làm của lao động hưởng lương giảm 20.000 việc làm, tương đương 0,1% so với năm trước. Ngược lại, số việc làm không theo hình thức hưởng lương bao gồm người kinh doanh tự do tăng 80.000 việc làm, tương đương 1,6%.