Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Hàn bày tỏ lo ngại sâu sắc về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ

Thượng nghị sĩ Andy Kim (đảng Dân chủ), người Mỹ gốc Hàn đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ, trong buổi họp báo tại Washington ngày 10/12 (theo giờ địa phương) đã bày tỏ lo ngại trước việc Nhà Trắng loại bỏ các nội dung liên quan đến Bắc Triều Tiên. Trong nội dung đó có cả mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc trong tài liệu "Chiến lược an ninh quốc gia" (NSS) mà Mỹ mới công bố gần đây.Nghị sĩ Andy Kim nhận định văn kiện chiến lược mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố là rất tệ, không phù hợp với một chiến lược an ninh quốc gia mà Washington cần phải có. Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng chiến lược mới có thể sẽ làm chuyển hướng nguồn lực từ một khu vực rất quan trọng như bán đảo Hàn Quốc và phân bổ lại chúng một cách sai lầm theo những ưu tiên sai lệch.Thượng nghị sĩ gốc Hàn khẳng định Mỹ không nên đơn phương yêu cầu các nước đồng minh trong đó có Hàn Quốc đóng vai trò lớn trong chiến lược răn đe Trung Quốc bao gồm việc phòng vệ Đài Loan, do các quốc gia khác cần có đủ không gian để thảo luận cách ứng phó với các thách thức trong khu vực.Trước câu hỏi liệu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể được tổ chức trong năm 2026 hay không, ông Andy Kim nhận định tình hình hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Tổng thống Donal Trump từng đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un trong nhiệm kỳ thứ nhất. Hiện Bình Nhưỡng dường như có ít động lực hơn nhiều để đàm phán với Washington so với nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Do đó, ông Andy Kim nhấn mạnh Tổng thống Trump cần phải giải thích rõ ràng những gì có thể đạt được thông qua đối thoại.Bên cạnh đó, nghị sĩ Andy Kim nhấn mạnh sẽ tiếp tục xem xét các giải pháp về lập pháp liên quan đến vụ hơn 300 người Hàn Quốc bị giam giữ ở bang Georgia do chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp của Mỹ, đồng thời cho rằng vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu chính quyền Trump từ bỏ cách tiếp cận quá cứng rắn trong vấn đề nhập cư.