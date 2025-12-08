Tổng thống Lee Jae Myung nghe các Bộ ngành báo cáo công tác 2025 tại Sejong

Photo : YONHAP News

Từ ngày 11/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu chuyến công tác tới một số khu vực để trực tiếp nghe các Bộ ngành hữu quan báo cáo tình hình công tác năm 2025.Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống là thành phố Sejong, nơi ông Lee nghe báo cáo công việc từ Bộ Kế hoạch và tài chính, Cơ quan Dữ liệu quốc gia. Bộ Kế hoạch và tài chính đã báo cáo lên Tổng thống về phương hướng chính sách năm 2026, đối sách ổn định thị trường ngoại hối, vấn đề đầu tư vào các ngành công nghệ cao, phân tách vốn tài chính và vốn công nghiệp.Tiếp đó, Tổng thống nghe báo cáo từ Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực về tình hình quản lý giá cả, cũng như nghe Bộ Tuyển dụng và lao động báo cáo tập trung về các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn lao động.Phần báo cáo của các Bộ ngành đều được phát trực tiếp trên YouTube. Khi báo cáo lên Tổng thống, các Bộ ngành cũng tổng kết về thành tựu trong 6 tháng qua kể từ sau khi Chính phủ mới ra mắt, các điểm cần hoàn thiện, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động, các bài toán xúc tiến trọng tâm trong thời gian tới, sau đó tới phần thảo luận tự do.