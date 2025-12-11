Công đoàn lao động và ban lãnh đạo Seoul Metro đạt được thỏa thuận vào phút chót

Photo : YONHAP News

Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), đơn vị vận hành các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến 8 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và công đoàn số 1 của công ty Seoul Metro vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12/12 đã ký kết văn bản thỏa thuận về đàm phán tiền lương và thỏa ước lao động tập thể vào phút chót. Kết quả này đã ngăn được sự hỗn loạn giao thông tàu điện ngầm sau thông báo đình công của công đoàn Seoul Metro.Hai bên đã thống nhất nhanh chóng triển khai tuyển dụng tổng cộng 820 nhân viên mới, bao gồm việc bổ sung nhân sự cho số lao động nghỉ hưu và mở rộng tuyển dụng để bù đắp tình trạng thiếu nhân lực. Đây là vấn đề mấu chốt trong cuộc đàm phán lần này. Công ty và công đoàn Seoul Metro cũng nhất trí khôi phục mức tăng 3% tiền lương theo hướng dẫn dành cho các cơ quan công.Công ty và công đoàn Seoul Metro đã bắt đầu buổi thương lượng cuối cùng tại trụ sở chính của công ty ở Seoul vào 1 giờ chiều ngày 11/12, nhưng đã tạm dừng chỉ sau 40 phút. Sau đó, mặc dù cuộc đàm phán tiếp tục được tiến hành kéo dài đến rạng sáng ngày 12/12 nhưng hai bên vẫn không thu hẹp được ý kiến bất đồng. Phía công đoàn vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 12/12 đã tuyên bố đàm phán đổ vỡ, thông báo sẽ tổng đình công từ chuyến tàu điện ngầm đầu tiên vào lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Hai bên đã quay lại bàn đàm phán vào lúc 5 giờ 35 phút sáng và đạt được đồng thuận cuối cùng sau khi phía công ty đưa ra đề xuất thỏa thuận có bước tiến mới.Công đoàn số 1 của Seoul Metro trong buổi gặp gỡ báo chí sau đó cũng cho biết hai bên đã nhất trí từ năm 2026 tiến hành giải quyết vấn đề cắt giảm tiền lương, thúc đẩy bình thường hóa tiền lương cơ bản và cải thiện môi trường làm việc liên quan đến các ca bùng phát ung thư máu tập thể. Phía công đoàn còn bày tỏ tiếc nuối, cho rằng phương án tái cơ cấu sai lầm của chính quyền thành phố Seoul đã khiến quan hệ giữa người lao động và nhà tuyển dụng rơi vào xung đột nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Chính quyền thành phố Seoul và Seoul Metro cần có sự thay đổi trong nền tảng kinh doanh, từ kế hoạch cắt giảm nhân sự để đổi mới kinh doanh, nguyên nhân dẫn đến xung đột lặp đi lặp lại giữa lao động và nhà tuyển dụng, sang đặt trọng tâm vào quản lý vận hành an toàn.Sau công đoàn số 1, công đoàn số 2 cũng đã đạt thỏa thuận với phía công ty Seoul Metro vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng ngày 12/12.