Mexico tăng thuế nhập khẩu tới 50% đối với hàng hóa từ các nước như Hàn Quốc và Trung Quốc

Thượng viện Mexico trong thông cáo báo chí ngày 11/12 (giờ địa phương) cho biết dự thảo sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu chung đã được lưỡng viện nước này thông qua và chuyển sang tiến hành các bước thủ tục tiếp theo. Trong dự thảo luật, 1.463 mặt hàng thuộc 17 lĩnh vực chiến lược, trong đó có phụ tùng ô tô, thép và nhôm, nhựa, đồ điện gia dụng và dệt may, sẽ bị áp thuế từ 5-50%. Quy định này dự kiến sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 1/2026.Đối tượng chịu thuế là các nước không có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mexico. Theo đó, các mặt hàng cụ thể nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Nam Phi đều thuộc diện bị áp thuế.Trung Quốc được cho là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất từ chính sách này của Mexico. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mexico vào năm 2024 là 120 tỷ USD. Hàn Quốc cũng liên tục duy trì thặng dư thương mại với Mexico kể từ năm 1993, thời điểm Ngân hàng trung ương và Bộ Kinh tế Mexico bắt đầu công bố dữ liệu liên quan trực tuyến. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mexico tính đến quý III/2025 đã vượt kim ngạch nhập khẩu khoảng 12,1 tỷ USD.Chính phủ Mexico nhấn mạnh rằng chính sách thuế quan này là nhằm bảo vệ và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trong nước. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong buổi họp báo thường kỳ vào cùng ngày giải thích rằng dự thảo sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu chung không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà áp dụng đối với các nước không có hiệp định thương mại với Mexico. Đây là một phần của kế hoạch thúc đẩy sản xuất nhiều hơn tại Mexico.Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải chỉ trích do Mexico trước đó từng phê phán các biện pháp thuế quan của Mỹ và liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của thương mại tự do dựa trên các khối kinh tế.