Hàn Quốc lên phương án hỗ trợ tổng hợp cho lao động nước ngoài

Photo : YONHAP News

Chính phủ, giới doanh nghiệp và lao động Hàn Quốc đã cùng thảo luận phương án hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động nước ngoài, trong bối cảnh Hàn Quốc đang bước vào thời kỳ 1 triệu lao động nước ngoài.Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 12/12 đã ra mắt Nhóm chuyên trách hỗ trợ tổng hợp nhân lực nước ngoài và tổ chức cuộc họp đầu tiên vào cùng ngày.Nhóm gồm 23 thành viên, đồng Chủ tịch là ủy viên nghiên cứu cấp cao Lee Kyu-yong thuộc Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc và Chánh Văn phòng Kế hoạch và điều phối thuộc Bộ Lao động Sohn Pil-hoon cùng đại diện giới lao động, giới chủ, các Bộ ngành, cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương và chuyên gia.Nhóm sẽ nhóm họp hàng tuần hoặc cách tuần cho tới tháng 2 năm sau, thảo luận sâu về phương án hỗ trợ tổng hợp nhân lực nước ngoài. Trong cuộc họp đầu tiên, các thành viên đã trao đổi về sự cần thiết của việc quản lý, hỗ trợ tổng hợp nhân lực nước ngoài và phương hướng xúc tiến.Một trong những nội dung chính được đề xuất xem xét trong thời gian tới là thiết kế hệ thống cung cầu nhân lực nước ngoài xét trên quan điểm của toàn bộ thị trường lao động, nhằm thiết lập nền tảng chính sách tổng hợp cho tất cả người nước ngoài đang làm việc trong nước; đẩy mạnh hạ tầng để nắm bắt, phân tích tình hình việc làm của người nước ngoài.Nội dung thứ hai là cải thiện chế độ để thu hút nhân tài, tăng cường tính công khai minh bạch trong quy trình tiếp nhận lao động nước ngoài; xây dựng hệ thống đào tạo kỹ năng cho lao động nước ngoài và cải cách chế độ để họ có thể tích lũy tay nghề và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc; tận dụng người nước ngoài đang cư trú trong nước, như chuyển đổi sang visa lao động phổ thông (E-9) cho du học sinh.Nội dung thứ ba là tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động; tiến hành khảo sát thực trạng xâm phạm nhân quyền đối với toàn bộ người nước ngoài; đẩy mạnh hệ thống tố giác, tư vấn, kiểm tra.Dựa trên kết quả thảo luận của Nhóm chuyên trách, Bộ Tuyển dụng và lao động dự kiến sẽ công bố "Lộ trình hỗ trợ tổng hợp nhân lực nước ngoài" trong nửa đầu năm sau, và trình dự thảo sửa đổi Luật tuyển dụng người nước ngoài lên Quốc hội.Mặt khác, Bộ Tuyển dụng và lao động sẽ tăng cường hỗ trợ hỗ trợ lao động nước ngoài bằng việc mở rộng ngân sách năm tới. Số lượng Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài sẽ dược tăng từ 9 nơi lên 19 nơi. Đồng thời, Bộ sẽ lập mới dự án hỗ trợ cải thiện môi trường sống cho lao động nước ngoài.Thứ trưởng Kwon Chang-jun cam kết sẽ xây dựng một thị trường lao động hài hòa, nơi người lao động trong nước và nước ngoài cùng phát triển, và một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng dành cho lao động nước ngoài.