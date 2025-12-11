Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc chính thức chỉ định khu di sản thế giới quanh Jongmyo

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 11/12 đã đăng công báo về việc chỉ định khu di sản thế giới đối với khoảng 194.000m² xung quanh Jongmyo (Tông Miếu), một di sản thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Ủy ban di sản văn hóa Hàn Quốc vào tháng 11 đã tiến hành thẩm định và thông qua việc chỉ định khu di sản thế giới này. Theo đó, thủ tục hành chính về vấn đề này hiện đã được hoàn tất.Cục Di sản quốc gia giải thích việc chỉ định trên nhằm duy trì hiệu quả giá trị phổ quát vượt trội của Jongmyo cũng như tăng cường công tác bảo tồn, quản lý và khai thác một cách có hệ thống đối với di sản thế giới này. Theo Luật di sản thế giới hiện hành, Cục trưởng Cục Di sản quốc gia có quyền chỉ định và quản lý các khu di sản thế giới trong trường hợp cần thiết.Khu di sản thế giới bao gồm khu vực di sản thế giới đã được UNESCO công nhận và vùng đệm (vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực di sản thế giới) được thiết lập nhằm bảo vệ hiệu quả di sản. Việc đánh giá tác động di sản (HIA) bắt buộc phải được thực hiện đối với các dự án xây dựng hoặc mở rộng công trình tại khu di sản thế giới, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị phổ quát vượt trội của di sản.Tuy nhiên, khu Sewoon 4, từng gây tranh cãi về việc tái phát triển các tòa nhà siêu cao tầng trước Jongmyo, không nằm trong phạm vi khu di sản thế giới của Jongmyo. Liên quan đến vấn đề này, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cho biết việc chỉ định khu di sản thế giới sẽ xác lập phạm vi không gian cần đánh giá tác động di sản, qua đó có thể yêu cầu tiến hành đánh giá tác động của những dự án có khả năng ảnh hưởng đến Jongmyo. Mặc dù biện pháp này không thể ngăn chặn việc xây dựng các tòa nhà siêu cao tầng đối diện Jongmyo, nhưng đây sẽ là cơ sở để yêu cầu chính quyền thành phố Seoul hoặc chủ dự án thực hiện đánh giá tác động di sản.