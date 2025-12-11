Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến lập quỹ đầu tư quốc gia

Photo : YONHAP News

Tại buổi báo cáo công tác năm 2025 lên Tổng thống Lee Jae Myung vào ngày 11/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết sẽ xúc tiến lập quỹ đầu tư quốc gia trong nửa đầu năm 2026.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ tích cực quản lý tài sản quốc gia, quy mô lên tới 1.300.000 tỷ won (882,77 tỷ USD) để tối đa hóa giá trị, quản lý một cách có hệ thống trái phiếu Chính phủ nhằm giảm chi phí trả lãi và xây dựng hệ sinh thái huy động vốn siêu đổi mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tài sản quốc gia.Ông Koo cho biết sẽ tham khảo mô hình của các quỹ đầu tư quốc gia của nước ngoài như Temasek của Singapore hay Future Fund của Australia. Quỹ đầu tư quốc gia là loại quỹ đầu tư siêu lớn được hình thành và vận hành bằng nguồn tài sản do Chính phủ tích lũy từ thuế và các nguồn thu khác. Quỹ Temasek của Singapore có quy mô 300 tỷ USD, đầu tư vào nhiều doanh nghiệp trong nước và trên toàn thế giới.Dự kiến quỹ đầu tư quốc gia Hàn Quốc sẽ chủ yếu đầu tư trong nước. Phó Thủ tướng Koo cho biết sẽ sẵn sàng đầu tư vào những lĩnh vực có thể tạo ra tài sản cho tương lai quốc gia, dù là mua bán sáp nhập, bất động sản hay công nghệ sinh học, khả năng sinh lợi đạt 10% hay 20%.