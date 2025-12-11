Bắc Triều Tiên tổ chức Hội nghị toàn thể mở rộng chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ 9

Photo : KCNA / Yonhap News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/12 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên đã tổ chức Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 13 của Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc khóa VIII từ ngày 9-11/12 nhằm thông qua một loạt vấn đề quan trọng và chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra kết luận mang tính cương lĩnh đối với các chương trình nghị sự, đánh giá tình hình thực thi các chính sách của đảng và chính quyền trong năm qua và khái quát những thành quả chính. Tuy nhiên, KCNA không công bố cụ thể đánh giá của ông Kim về chính sách đối ngoại liên quan đến mối quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc trong năm nay, cũng như nhận thức của lãnh đạo miền Bắc về môi trường quốc tế hiện nay.Chủ tịch Kim nhận định rằng chủ trương hiện đại hóa toàn diện năng lực phòng thủ quốc gia của đảng đã đạt được những thành quả có ý nghĩa, qua đó giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề về bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ lợi ích quốc gia ngay cả trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ có sự biến động trên toàn cầu. Ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng đang đi đúng theo hướng phát triển. Đánh giá này được hiểu là sự tái khẳng định tính chính đáng và đúng đắn của định hướng tăng cường năng lực quốc phòng bao gồm hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Lãnh đạo miền Bắc còn nhấn mạnh các đơn vị thuộc nhiều binh chủng của Bắc Triều Tiên trong một năm qua đã tham gia vào các cuộc tác chiến quân sự ở nước ngoài và đạt được những chiến công lừng lẫy. Qua đó, Bình nhưỡng đã cho thế giới thấy quân đội và đất nước miền Bắc là một lực lượng bách chiến bách thắng, là người bảo vệ công lý quốc tế thực sự.Ông Kim cũng yêu cầu chính quyền tiếp tục nỗ lực mở đường cho tương lai bằng phương thức đấu tranh vốn có và sức mạnh tự lực cánh sinh; công bố các đối sách trong công tác tổ chức, chính trị; nêu rõ các hạng mục quan trọng còn tồn đọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội đảng Lao động lần thứ 9. Đối với dự án trọng điểm mà miền Bắc đang thúc đẩy "Phát triển địa phương 20x10", chính quyền nước này cũng đã xác định 20 quận, huyện và thành phố được triển khai xây dựng trong năm 2026 tới.Tại hội nghị lần này, ông Kim còn chỉ ra các yếu tố gây cản trở đối với sự phát triển của cách mạng, chỉ trích mạnh mẽ những quan điểm tư tưởng sai lệch, thái độ làm việc thụ động và thiếu trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách.Mặt khác, việc soạn thảo dự thảo sửa đổi Điều lệ đảng để trình lên Đại hội đảng phê chuẩn cũng được đề cập đến, cho thấy khả năng cao Điều lệ đảng lao động miền Bắc sẽ được sửa đổi. Việc các nội dung về học thuyết hai quốc gia thù địch có được chính thức ghi vào Điều lệ đảng hay không cũng đang nhận được sự quan tâm.Hội nghị toàn thể đảng Lao động miền Bắc thường được tổ chức vào cuối tháng 12 và kéo dài trong 5-6 ngày để tổng kết năm nhưng lần này đã tổ chức vào đầu giữa tháng 12 và chỉ kéo dài ba ngày. Nội dung của hội nghị được công bố tóm lược, bao gồm cả phần "kết luận" của ông Kim. Hội nghị toàn thể lần này được xem là mang tính chất nhằm chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ 9 của miền Bắc. Và đường lối chính sách cụ thể có thể sẽ được công bố tại Đại hội đảng sắp tới, thay vì tại hội nghị toàn thể lần này.