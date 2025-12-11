Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/12 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang có chiều hướng hồi phục nhờ tiêu thụ nội địa được cải thiện, xuất khẩu khởi sắc đặc biệt là chíp bán dẫn.Trong báo cáo tháng trước, Bộ Kế hoạch và tài chính cũng dùng cụm từ "nền kinh tế có chiều hướng hồi phục". Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý rằng các chỉ số chính như sản xuất, tiêu dùng vẫn biến động lớn theo tháng do kỳ nghỉ lễ kéo dài, khó khăn tuyển dụng cũng vẫn tiếp diễn, đặc biệt ở các lĩnh vực dễ tổn thương. Tốc độ hồi phục của đầu tư xây dựng và tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ vẫn còn là những yếu tố bất ổn.Sản xuất công nghiệp tháng 10 giảm 2,5% so với một tháng trước, mức giảm sâu nhất trong vòng 5 năm 8 tháng. Sự sụt giảm này được phân tích do hiệu ứng cơ sở bởi sản xuất chíp bán dẫn từng tăng mạnh trong tháng 9, đồng thời còn do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Lĩnh vực dịch vụ cũng giảm 0,6% so với một tháng trước. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tăng 3,5%.Giá tiêu dùng tháng 10 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là do hiệu ứng cơ sở năm ngoái, thời tiết xấu, tỷ giá tăng kéo giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản, và chế phẩm dầu mỏ tăng.Về nền kinh tế toàn cầu, Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết nhiều ý kiến đang lo ngại biến động thị trường tài chính quốc tế sẽ tiếp diễn, thương mại và tăng trưởng kinh tế chững lại do môi trường thương mại xấu đi vì biện pháp áp thuế của các nước.Để mở rộng động lực tăng trưởng trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh các biện pháp kích thích tiêu thụ nội địa, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt quy trình để giải ngân ngân sách năm sau ngay từ đầu năm.