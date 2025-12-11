Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 11/12 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) song phương tại Washington (Mỹ).NCG là cơ chế tham vấn giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho phép Seoul nêu ý kiến về việc vận hành năng lực hạt nhân của Washington nhằm tăng cường răn đe trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Cơ chế này chính thức được thành lập căn cứ theo thỏa thuận trong "Tuyên bố Washington" sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào tháng 4/2023.Đây là cuộc họp đầu tiên sau 11 tháng kể từ phiên họp trước vào ngày 10/1, đồng thời cũng là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung và nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu hoạt động.Tham dự cuộc họp lần này có Chánh văn phòng chính sách Bộ Quốc phòng Kim Hong-cheol và quyền Phó trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách và chương trình răn đe hạt nhân, phòng thủ hóa học và sinh học Robert Soofer.Theo nội dung tuyên bố sau cuộc họp, phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc phòng thủ thông thường trên bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, phía Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington về việc cung cấp biện pháp răn đe mở rộng cho Seoul bao gồm toàn bộ năng lực quân sự, trong đó có năng lực hạt nhân.