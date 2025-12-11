Lượng khách tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc 2025 cán mốc 6 triệu lượt

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 11/12, Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đã đón vị khách thứ 6 triệu trong năm nay. Trong vòng 80 năm tính từ ngày khai trương vào 3/12/1945, tổng lượng khách tham quan bảo tàng quốc gia đã vượt mức 100 triệu lượt.Theo kết quả khảo sát lượng khách tham quan các bảo tàng trên toàn thế giới năm 2024 do tạp chí nghệ thuật The Art Newspaper (Mỹ) công bố, Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới sau bảo tàng Louvre của Pháp (hơn 8,7 triệu lượt), bảo tàng Vatican (6,8 triệu lượt) và bảo tàng Anh (6,4 triệu lượt)Giám đốc Bảo tàng quốc gia Yoo Hong-joon cùng ngày đã trao quà tặng lưu niệm cho vị khách tham quan thứ 6 triệu trong năm nay, là một người dân ở quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.Tổng lượng khách tham quan của Bảo tàng quốc gia và 13 bảo tàng trực thuộc trên toàn quốc trong năm nay đạt 13,8 triệu lượt, vượt cả lượng khán giả theo dõi giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc năm 2025 (12,3 triệu lượt). Bảo tàng đánh giá đây là một sự thay đổi ý nghĩa, cho thấy Bảo tàng quốc gia không chỉ là không gian của một nhóm quan tâm nhất định, mà đã trở thành một không gian thưởng thức trong sinh hoạt hàng ngày của toàn thể người dân.Về lý do lượng khách tăng mạnh, bảo tàng cho rằng đó là nhờ thành quả từ sự nghiên cứu học thuật và đổi mới trong việc trưng bày tận dụng công nghệ số.Dòng sản phẩm lưu niệm "MU:DS"của bảo tàng cũng rất được ưa chuộng. Tính đến tháng 11 năm nay, doanh thu các mặt hàng này đạt 35,6 tỷ won (24,1 triệu USD), vượt xa mức 21,3 tỷ won (14,4 triệu USD) năm ngoái.Giám đốc Yoo nhấn mạnh con số 6 triệu lượt khách tham quan mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tin tưởng và tình cảm mà công chúng dành cho bảo tàng. Bảo tàng quốc gia và các bảo tàng trực thuộc sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đồng thời củng cố vai trò là trái tim của văn hóa Hàn Quốc.