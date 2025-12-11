Hàn Quốc xúc tiến tổ chức cuộc họp của Ủy ban chung FTA Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 12/12 (giờ địa phương) đã chủ trì Hội nghị các bộ trưởng kinh tế đối ngoại.Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Koo cho biết Seoul sẽ sớm thúc đẩy tổ chức cuộc họp Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ nhằm triển khai các nội dung đã đạt được giữa hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh song phương vào hồi tháng 10.Ông Koo nhấn mạnh rằng tại hội nghị vừa qua, hai bên đã đạt được tiến triển trong đàm phán thuế quan, đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham vấn để xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với các lĩnh vực phi thuế quan theo hướng có lợi nhất cho quốc gia. Ông cho biết thêm Seoul sẽ phối hợp với Washington để sớm xác định các mặt hàng thuộc diện giảm thuế như thuốc generic và tài nguyên thiên nhiên.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Koo cho biết chuỗi cung ứng và môi trường thương mại toàn cầu đã có nhiều thay đổi sau khi FTA Hàn-Anh có hiệu lực từ năm 2021. Do đó, Seoul sẽ linh hoạt xử lý các vấn đề như dịch vụ pháp lý và thúc đẩy đàm phán cải thiện FTA với London một cách suôn sẻ nhằm tăng cường hợp tác kinh tế phù hợp với môi trường thương mại mới.Cũng trong buổi họp, ông Koo giải thích về định hướng chính sách xây dựng ở nước ngoài của chính quyền mới là phát triển ngành xây dựng thành một ngành xuất khẩu giá trị gia tăng cao, đề ra mô hình đấu thầu khác biệt dựa trên công nghệ số. Ông cho biết thêm rằng Chính phủ sẽ tăng cường hợp tác với các ngân hàng phát triển đa phương để hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thâm nhập vào thị trường xây dựng quốc tế.Phó Thủ tướng nhấn mạnh thông qua Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát vị thế của Hàn Quốc trong kinh tế đối ngoại, cùng các bộ thảo luận và tham vấn về các ý tưởng sáng tạo để Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng kinh tế năng động cả trong và ngoài nước.