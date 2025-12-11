Chỉ số giá nhập khẩu tháng 11/2025 của Hàn Quốc tăng 2,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/12 công bố số liệu thống kê về chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 11/2025, trong đó chỉ số giá nhập khẩu tháng trước đạt 141,82 điểm, tăng 2,6% so với tháng 10, duy trì đà tăng trong 5 tháng liên tiếp. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm 7 tháng qua, kể từ mức tăng 3.8% vào hồi tháng 4/2024. Nguyên nhân được phân tích là do chịu ảnh hưởng từ việc tỷ giá hối đoái won-USD trong tháng 11 tăng.Xét theo mặt hàng, chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 11 đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng 3,4%; sản phẩm khai thác mỏ tăng 2,4%; thiết bị máy tính, điện tử và dụng cụ quang học tăng 8% và kim loại cơ bản tăng 2,9%, góp phần kéo theo đà tăng của chỉ số giá nhập khẩu chung. Xét theo các sản phẩm cụ thể, thịt bò tăng 4,5%; khí gas tự nhiên tăng 3,8%; nhiên liệu phản lực tăng 8,5%; chíp nhớ flash tăng 23,4%; sản phẩm tinh luyện nhôm tăng 5,1% và sô cô la tăng 5,6%; đều ghi nhận mức tăng đáng kể.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích mặc dù giá dầu thô trên thế giới giảm nhưng do tác động của đà tăng tỷ giá won-USD, giá nhập khẩu tính theo won đã tăng 2,6% so với tháng 10 và tăng 2,2% so với một năm trước.Mặt khác, chỉ số giá xuất khẩu trong tháng 11 cũng tăng 3,7% so với tháng trước, đạt 139,73 điểm. Đà tăng của giá xuất khẩu chủ yếu là nhờ than đá và các chế phẩm dầu mỏ tăng 4,9%; thiết bị máy tính, điện tử và dụng cụ quang học tăng 7,2% và sản phẩm kim loại cơ bản tăng 3,1%.