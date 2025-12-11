Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh về đầu tư vào khoa học công nghệ

Photo : YONHAP News

Trước khi diễn ra buổi báo cáo tình hình công tác năm 2025 của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh chỉ trong một xã hội tôn trọng tư duy thực dụng và khoa học công nghệ thì mới có hội để tăng trưởng và phát triển. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng quốc gia nào tôn trọng và đầu tư vào khoa học công nghệ thì sẽ hưng thịnh. Tổng thống cam kết sẽ tích cực hỗ trợ cho các lĩnh vực liên quan.Ông Lee nhấn mạnh nền tảng giáo dục đã giúp Hàn Quốc từ một quốc gia không sở hữu nhiều tài nguyên hay cơ hội đặc biệt nhưng vẫn đạt được thành tựu kinh tế và dân chủ khiến cả thế giới phải thán phục.Tổng thống chỉ ra rằng từng có thời điểm Hàn Quốc tạm quên mất rằng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển chính là nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển, điều đó gây ra không ít tổn thất. Phải nhanh chóng khắc phục những tổn thất này và thực tế cho thấy quá trình này đang diễn ra tích cực. Bên cạnh đó, thái độ của giới công chức cũng quyết định sự hưng vong của xã hội Hàn Quốc. Nếu bộ máy công chức, chính trị vận hành đúng đắn thì quốc gia sẽ phát triển, nếu không, đất nước sẽ suy yếu.Lấy ví dụ về sự phát triển gần đây của Rwanda, ông Lee chỉ ra rằng dân chủ là khi mọi thành viên trong xã hội được tôn trọng, đối xử bình đẳng, minh bạch và có cơ hội công bằng. Khi nền dân chủ phát triển đúng hướng, kinh tế thị trường cũng sẽ phát triển. Và lĩnh vực khoa học công nghệ, các nhà khoa học cùng các cơ quan hữu quan chính là lực lượng tiên phong trong quá trình này.