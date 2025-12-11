Bất đồng xoay quanh dự luật trao quyền kiểm soát ra vào DMZ cho Chính phủ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/12 cho biết hai nghị sĩ Lee Jae-gang và Han Jeoung-ae của đảng Dân chủ đồng hành đã lần lượt đề xuất dự luật có nội dung trao thẩm quyền kiểm soát ra vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vì mục đích hòa bình, phi quân sự cho Chính phủ Hàn Quốc.Hiện tại, việc ra vào DMZ do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kiểm soát căn cứ theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1953). Tuy nhiên, nghị sĩ Lee Jae-gang chỉ ra rằng phần mở đầu của Hiệp định đình chiến nói rõ đây là văn bản mang tính phi quân sự thuần túy, do đó việc kiểm soát cả các hoạt động ra vào về mặt dân sự là quá mức.Bộ Thống nhất bày tỏ lập trường tán thành với mục đích của các dự luật này. Đặc biệt, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã nhắc đến việc Hồng y Lazarus You Heung-sik và Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Hyun-jong bị từ chối vào DMZ gần đây, qua đó nhấn mạnh rằng việc xúc tiến dự luật DMZ là chính đáng, liên hệ với vấn đề "chủ quyền lãnh thổ".Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đang tỏ lập trường thận trọng, cho rằng cần tham vấn chặt chẽ trước với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Bộ Quốc phòng trong văn bản trình bày ý kiến gửi Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội chỉ ra rằng nếu không tham vấn với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thì có thể gây ra hỗn loạn không cần thiết liên quan tới cơ chế đình chiến. Đặc biệt, nếu như điều đó bị hiểu là tín hiệu cho thấy Hàn Quốc không tuân thủ hiệp định đình chiến thì có thể gây ra tác động tiêu cực tới quan hệ Hàn-Mỹ, lòng tin và hợp tác an ninh với các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.Trước sự bất đồng ý kiến như trên, đảng Dân chủ đồng hành dự kiến tổ chức một buổi tọa đàm với các Bộ ngành hữu quan gồm Bộ Thống nhất; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Khí hậu, môi trường và năng lượng; Cơ quan Pháp chế trong tuần sau để thảo luận về dự luật sử dụng DMZ vào mục đích hòa bình, phi quân sự.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự phản đối của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, cho rằng nên tiếp tục để cơ quan này thực hiện quyền kiểm soát ra vào DMZ như hiện nay, bất kể với mục đích gì. Trong văn bản trả lời hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhấn mạnh Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên là một cơ chế mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, áp dụng với tất cả những ai ra vào khu vực DMZ bất kể mục đích quân sự hay dân sự. Việc duy trì hệ thống này là yếu tố quyết định giúp bảo đảm an toàn, tính minh bạch trong vận hành và sự ổn định của cơ chế đình chiến suốt hơn 70 năm qua.Giám đốc Cơ quan Pháp chế Cho Won-cheol ngày 8/12 vừa qua đã có cuộc tiếp xúc với Ủy ban đình chiến quân sự Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để lắng nghe ý kiến. Ông Cho cho biết phía Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã bày tỏ lập trường phản đối.