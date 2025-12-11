Mỹ bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela làm dâng cao căng thẳng song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 (giờ địa phương) thông báo Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu cỡ lớn ngoài khơi Venezuela.Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết đây là con tàu lớn nhất từng bị bắt giữ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chủ sở hữu của tàu, chỉ nói rằng việc bắt giữ được tiến hành vì lý do rất chính đáng. Khi được hỏi số dầu trên tàu sẽ được xử lý ra sao, ông trả lời rằng sẽ giữ chúng. Trước đó, Tổng thống Trump từng để ngỏ khả năng về tiến hành các chiến dịch trên bộ và cuộc tấn công trên biển vào các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ của Venezuela.Cũng trong ngày 10/12 trên mạng xã hội cá nhân, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HSI) và Lực lượng Tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, đã thi hành lệnh thu giữ đối với con tàu vận chuyển nguồn dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran. Con tàu này đã bị Mỹ trừng phạt trong nhiều năm liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu trái phép, hỗ trợ tổ chức khủng bố. Bà Bondi khẳng định cuộc điều tra nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển dầu bị chế tài sẽ được thực hiện liên tục trong tương lai.Đài CBS dẫn nguồn thông tin cho biết chiến dịch thu giữ được triển khai vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10/12, bắt đầu trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới đang đồn trú tại vùng biển Caribe. Hai trực thăng, lực lượng đặc nhiệm cùng 10 thành viên Lực lượng Tuần duyên và 10 lính thủy đánh bộ đã tham gia chiến dịch.Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và sản xuất khoảng một triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt của Mỹ, nước này không thể tham gia thị trường dầu mỏ toàn cầu và buộc phải bán phần lớn dầu cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với giá rất thấp.Về phần mình, Chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên án mạnh mẽ hành động này, gọi đây là cướp bóc trắng trợn và là hành vi cướp biển theo Luật pháp quốc tế. Ông Maduro khẳng định hành động lần này cho thấy rõ Mỹ đang cố tình tước đoạt tài nguyên năng lượng của Venezuela. Nước này sẽ tố cáo tội phạm quốc tế nghiêm trọng này lên các tổ chức quốc tế.