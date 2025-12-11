Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị truy tố

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 11/12 đã truy tố không giam giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae với cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ thiết quân luật, lạm dụng quyền hạn, ngăn cản người khác thực thi quyền lợi, vi phạm Luật quỹ chính trị.Ông Park bị cáo buộc đã từng bước tham gia vào âm mưu nổi loạn của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bằng cách triệu tập cuộc họp các Vụ trưởng Bộ Tư pháp ngay sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố đêm ngày 3/12 năm ngoái, chỉ đạo xem xét cử công tố viên tham gia Ủy ban điều tra chung Bộ Tư lệnh thiết quân luật, kiểm tra năng lực tiếp nhận phạm nhân của các cơ sở giam giữ, yêu cầu nhân viên phụ trách lệnh cấm xuất cảnh có mặt làm việc. Ông này cũng bị nghi ngờ đã yêu cầu cấp dưới soạn thảo văn bản biện minh về tính chính đáng của lệnh thiết quân luật. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy chỉ thị cử công tố viên sang Ủy ban điều tra chung thuộc Bộ Tư lệnh thiết quân luật đã không được thực hiện.Bên cạnh đó, Nhóm công tố viên nhận định ông Park có dấu hiệu vi phạm Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước khi nhận được tin nhắn không phù hợp từ cựu Đệ nhất phu nhân về vụ nhận quà tặng túi xách hàng hiệu từ giáo phái Thống nhất, yêu cầu cấp dưới báo cáo kết quả điều tra.Khi đó, bà Kim đã gửi tin nhắn cho ông Park qua ứng dụng Telegram, hỏi về tiến độ vụ điều tra vụ án của mình, cũng như tại sao các cuộc điều tra đối với vợ của cựu Tổng thống Moon Jae-in, hay Tổng thống Lee Jae Myung không được xúc tiến.Quan chức Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh dù Bộ trưởng Tư pháp có quyền chỉ huy và nhận báo cáo về các vụ án cụ thể nhưng trong trường hợp này, hành vi yêu cầu và nhận báo cáo đã gắn với mục đích không chính đáng, nên được xem là thực hiện theo yêu cầu mang tính cá nhân, vi phạm pháp luật.