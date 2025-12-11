Nhiều chính trị gia Hàn Quốc dính líu tới giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Trong quá trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tháng 8 vừa qua, ông Yoon Young-ho, cựu chức sắc giáo phái Thống nhất khai đã tặng quà, tiền mặt cho 5 chính trị gia thuộc cả đảng cầm quyền và đối lập.Trong đó, ông này đã đưa cho Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Jeon Jae-soo 40 triệu won (27.150 USD) tiền mặt và 2 chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, đưa cựu nghị sĩ Lim Jong-seong của đảng Dân chủ đồng hành và cựu nghị sĩ Kim Gyu-hwan của đảng Hợp nhất Tương lai 30-40 triệu won (20.360 tới 27.150 USD). Trong đó, ông Yoon còn khai rằng việc đưa tiền và quà cho cựu Bộ trưởng Jeon Hae-soo là để nhờ vả về dự án đường hầm dưới biển Hàn-Nhật, một dự án mong muốn từ lâu của giáo phái Thống nhất.Ông Yoon cũng đề cập tới nghị sĩ Na Kyung-won (đảng Sức mạnh quốc dân) và Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young, nhưng được cho là không liên quan đến việc chuyển tiền hay quà.Cựu Bộ trưởng Jeon Jae-su, người vừa xin từ chức ngày 11/12, cùng Bộ trưởng Chung cũng như ba nghị sĩ và cựu nghị sĩ nói trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đều bác bỏ cáo buộc nhận tiền và quà tặng có giá trị từ giáo phái Thống nhất.Trước đó, đối tượng Yoon còn khai đã đưa 100 triệu won (67.870 USD) cho nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng Sức mạnh quốc dân để nhờ vả về dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Campuchia. Ông Kweon hiện đã bị bắt giam và đang bị xét xử.Các hoạt động "vận động hành lang" của giáo phái Thống nhất tập trung vào giai đoạn trước thềm bầu cử Tổng thống 2022. Theo danh sách "quà tặng Tết Nguyên đán" được soạn thảo vào tháng 1/2022 mà Nhóm công tố viên thu thập được xuất hiện tên của nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Quà tặng là set thịt trị giá 300.000-400.000 won (203 đến 270 USD). Một bản ghi âm cho thấy đối tượng họ Yoon đã tiếp cận cả Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Lee Jong-seok, một quan chức thân cận với Tổng thống Lee Jae Myung.