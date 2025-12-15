Liên hợp quốc hoãn đưa ra quyết định áp thêm lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên

Photo : Getty Images Bank

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 14/12 đưa tin cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gần đây đã hoãn đưa ra kết luận về yêu cầu áp thêm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên nhân là do Trung Quốc và Nga, hai nước ủng hộ Bắc Triều Tiên, đã phản đối vấn đề này trong phiên thảo luận tại Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.Đây là lần đầu tiên chính quyền nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump đưa ra đề xuất tăng cường lệnh trừng phạt đối với miền Bắc.Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/11 cho biết Washington đang thúc đẩy việc đưa một số tàu liên quan đến việc xuất khẩu than đá và quặng sắt của Bình Nhưỡng sang Bắc Kinh vào danh sách cấm vận, bao gồm cả đóng băng tài sản, nếu các con tàu này tham gia vào hoạt động thương mại xuất khẩu bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó cho biết một số tàu của nước thứ ba đã vận chuyển than đá, quặng sắt có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên và bốc dỡ tại các cảng của Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu này vốn bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan chức này nhấn mạnh Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc cần lập tức đưa 7 tàu liên quan vào danh sách trừng phạt.Báo Yomiuri cho biết các tàu này đã vận chuyển than đá và quặng sắt đến 7 cảng khác nhau của Trung Quốc. Có thông tin cho rằng Bắc Triều Tiên đã thu về khoảng 200-400 triệu USD mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu này.