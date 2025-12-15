Bắc Triều Tiên tổ chức lễ chào mừng các binh sĩ công binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 đưa tin cho biết các chỉ huy và binh sĩ của Trung đoàn công binh 528 Bắc Triều Tiên, từng được triển khai đến tỉnh Kursk (Nga) để hỗ trợ rà phá bom mìn, đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự được giao và trở về trong chiến thắng vang dội. Miền Bắc ngày một ngày trước đã tổ chức một buổi lễ chào mừng dành cho lữ đoàn này tại Quảng trường Hội quán văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Sự kiện có sự góp mặt của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.Tại đây, ông Kim cho biết Trung đoàn công binh 528 đã được thành lập vào ngày 28/5 và được điều động vào đầu tháng 8 vừa qua. Đơn vị này đã lập được chiến công lừng lẫy khi thực hiện nhiệm vụ công binh tại tỉnh Kursk, nơi nhiều binh lính miền Bắc đã hy sinh tính mạng để giúp Nga chiếm đóng lại khu vực này. Chủ tịch Kim đánh giá tỉnh Kursk là một môi trường chiến đấu mà đường ranh giữa sinh và tử chỉ cách nhau từng tấc một. Lãnh đạo miền Bắc còn ca ngợi kết quả mà đơn vị này đạt được là một kỳ tích khi biến một vùng đất rộng lớn đầy nguy hiểm, vốn cần đến vài năm để khắc phục, thành khu vực an toàn chỉ trong chưa đầy ba tháng.Ông Kim cũng tuyên bố máu và mồ hôi quý báu, sự hy sinh to lớn của các binh sĩ miền Bắc sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa, cũng như bày tỏ lòng biết ơn trước sự trở về của toàn thể chỉ huy và binh sĩ trong trung đoàn, dù đã có 9 người hy sinh.Chủ tịch Kim còn nhấn mạnh rằng vũ khí mạnh mẽ đặc trưng của quân đội Bắc Triều Tiên chính là vũ trang về tư tưởng. Tư tưởng cao cả coi sự hy sinh vì đất nước là vinh quang chứ không phải mất mát là điều mà không quân đội nào trên thế giới có thể sánh được. Ngay cả quân đội phương Tây được trang bị vũ khí hiện đại cũng không thể đối đầu với đội quân cách mạng của miền Bắc, vốn có chiều sâu tinh thần vô hạn mà không thể đo đếm được.Ông Kim cho rằng ý nghĩa đặc biệt của chiến công mà trung đoàn công binh đạt được chính là việc một lần nữa khẳng định sức mạnh của quân đội Bắc Triều Tiên trước lịch sử và thế giới, bắt nguồn từ lòng trung thành tuyệt đối với đảng Lao động miền Bắc và sự hoàn thiện về mặt tư tưởng, tinh thần.Buổi lễ chào mừng được tổ chức quy mô lớn với sự tham dự của các đại biểu từng tham gia Hội nghị toàn thể đảng Lao động từ ngày 9-11/12, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy các đơn vị quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, binh sĩ, người dân Bình Nhưỡng và gia đình binh lính được điều động ra nước ngoài.Chủ tịch Kim đã tuyên bố trao tặng Huân chương tự do độc lập hạng nhất cho trung đoàn công binh này, đồng thời trao tặng 9 binh sĩ hy sinh danh hiệu "Anh hùng cộng hòa", cùng với Huân chương quốc kỳ hạng nhất và Huân chương vinh quang chiến sĩ hạng nhất. Ông cũng đích thân gắn huân chương lên chân dung của các liệt sĩ được treo tại "Bức tường tưởng niệm" trong sảnh chính Hội quán văn hóa 25/4, đặt hoa tưởng niệm và dành phút mặc niệm.Bắc Triều Tiên đã điều động hơn 1.000 binh sĩ công binh tới tỉnh Kursk nhằm hỗ trợ Nga trong chiến dịch tái chiếm và thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn.Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng chính thức công bố việc điều động đơn vị công binh tới Kursk. Bài phát biểu của ông Kim cũng đã hé lộ chi tiết về thời gian triển khai và quy mô binh lính tử trận. Việc Bình Nhưỡng nhấn mạnh sự cống hiến và hy sinh của binh sĩ được điều đến Nga này được cho là để nhằm củng cố tinh thần trong nước, đồng thời gửi thông điệp ngầm yêu cầu Matxcơva phải có sự đền đáp tương xứng.