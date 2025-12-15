Gần 1,6 triệu người ở độ tuổi 20-30 tại Hàn Quốc bị đẩy ra ngoài thị trường lao động

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 14/12 đã công bố dữ liệu từ cuộc điều tra dân số hoạt động kinh tế, trong đó cho biết tính đến tháng 11 có tổng cộng 1.589.000 người trong nhóm 20-30 tuổi đang bị đẩy ra ngoài thị trường lao động. Con số này bao gồm những người thất nghiệp trong nhóm dân số hoạt động kinh tế; hoặc những người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể trong nhóm dân số không hoạt động kinh tế; hay những người có ý định làm việc đang chuẩn bị xin việc.Con số này đã tăng thêm 28.000 người so với một năm trước, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 4 năm kể từ mức 1.737.000 người vào tháng 11/2021, thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.Tỷ lệ người nằm ngoài thị trường lao động so với tổng dân số ở độ tuổi 20-30 tuổi là 12,7%, cũng là mức cao nhất kể từ mức 13% vào năm 2021. Số người thất nghiệp trong độ tuổi này vào tháng 11 là 359.000 người, tăng 22.000 người so với một năm trước. Tính theo số liệu tháng 11 qua các năm, số người thất nghiệp ở nhóm 20-30 tuổi từng giảm trong ba năm liên tiếp, từ 372.000 người vào năm 2021 xuống 369.000 người vào năm 2022, rồi xuống 350.000 người vào năm 2023; song đã đảo chiều tăng trở lại vào năm 2025.Trong khi đó, số người "nghỉ ngơi" trong độ tuổi 20-30 là 719.000 người, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2003. Số người đang chuẩn bị xin việc trong độ tuổi này cũng đạt 511.000 người. Cụ thể, 133.000 người đang theo học tại các cơ quan đào tạo ngoài hệ thống giáo dục chính quy, và 378.000 người còn lại đang chuẩn bị việc làm bằng các hình thức khác.Đặc biệt, tổng số người thất nhiệp, số người "nghỉ ngơi" và chuẩn bị xin việc trong nhóm tuổi từ 30-34 tuổi là 386.000 người, tăng 38.000 người so với tháng 11 năm ngoái. Tình trạng này cho thấy ngày càng nhiều người ở nhóm tuổi 30 bị đẩy ra khỏi thị trường lao động. Nguyên nhân được cho là do người trẻ ở độ tuổi 20 gia nhập thị trường lao động muộn, gây ảnh hưởng đến cả nhóm tuổi 30.Ở nhóm 25-29 tuổi, tổng số người nằm ngoài thị trường lao động là 624.000 người, tăng 25.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, số người nằm ngoài thị trường lao động ở nhóm 20-24 tuổi lại giảm 42.000 người, xuống còn 345.000 người.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/12 cho biết sẽ đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp cho thanh niên "nghỉ ngơi", dựa trên ý định xin việc và kinh nghiệm. Các phương án này dự kiến sẽ được công bố trong quý I/2026.