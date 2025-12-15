Lãnh đạo Coupang từ chối tham dự phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ông Kim Beom-seok, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang, cùng hai cựu Giám đốc điều hành (CEO) Park Dae-joon và Kang Han-seung ngày 14/12 đã trình đơn xin vắng mặt phiên điều trần của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng.Các nghị sĩ thuộc Ủy ban của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích việc ông Kim cùng ban lãnh đạo Coupang nộp đơn xin vắng mặt là hành vi lừa dối người dân. Trước thảm họa quốc gia khi dữ liệu cá nhân của 33,7 triệu người bị rò rỉ, các lãnh đạo Coupang đã quay lưng với người dân và Quốc hội, chọn cách bỏ chạy. Các nghị sĩ nhấn mạnh đây không chỉ là sự vắng mặt trên phương diện cá nhân đơn thuần, mà là thái độ né tránh trách nhiệm mang tính tổ chức ở cấp doanh nghiệp, coi thường người dân và lừa dối Quốc hội.Các nghị sĩ cho biết sẽ xem xét biện pháp tiếp theo với ba nhân chứng này, đồng thời xúc tiến ngay dự luật nhằm phòng ngừa tái diễn sự việc tương tự, như tăng cường trách nhiệm quản trị doanh nghiệp, siết chặt nghĩa vụ tham dự điều trần, cũng như xây dựng cơ chế ứng phó đối với các lãnh đạo đang cư trú ở nước ngoài.Theo đơn xin vắng mặt mà nghị sĩ Choi Min-hee, Chủ tịch Ủy ban công bố, nhà lãnh đạo Coupang cho biết không thể tham dự phiên điều trần do bận rộn với nhiều lịch trình kinh doanh trên cương vị là Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp toàn cầu kinh doanh tại hơn 170 quốc gia.Cựu CEO Park thì cho biết bản thân đã từ chức Giám đốc điều hành vào ngày 10/12 vừa qua, nên hiện không ở vị trí có thể đại diện cho lập trường của Coupang để làm chứng tại phiên điều trần. Ông Kang thì đã từ chức vào cuối tháng 5 năm nay, trước thời điểm xảy ra sự cố, rút khỏi mọi nghiệp vụ liên quan và đang cư trú và làm việc tại Mỹ.Nghị sĩ Choi Hyung-du của đảng Sức mạnh quốc dân thuộc Ủy ban Khoa học cũng đăng tải bài viết trên mạng xã hội, lên án việc các lãnh đạo Coupang né tránh phiên điều trần là một "tính toán sai lầm lớn", chắc chắn sẽ phải hứng chịu làn sóng phẫn nộ của người dân về thái độ vô trách nhiệm này.Trước đó, ông Kim Beom-seok cũng đã không tham dự các phiên chất vấn của Ủy ban Khoa học và Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội về vụ rò rỉ thông tin cá nhân, diễn ra vào ngày 2 và 3/12.