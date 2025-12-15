Hàn Quốc tham gia tuyên bố về chuỗi cứng AI do Mỹ dẫn dắt

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/12 (giờ địa phương) đã tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh Pax Silica" đầu tiên với sự tham gia của 8 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hà Lan, Anh, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Australia. Trong số các nước tham gia, 7 quốc gia (ngoại trừ UAE và Hà Lan) đã cùng ký vào "Tuyên bố Pax Silica" phản ánh các nội dung nhất trí tại hội nghị.Theo nội dung do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố, các nước tham gia đồng tình rằng chuỗi cung ứng đáng tin cậy là yếu tố thiết yếu với an ninh chung của các nước, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực chiến lược của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Các lĩnh vực được xác định tăng cường hợp tác bao gồm ứng dụng và nền tảng phần mềm, hạ tầng dữ liệu, chíp bán dẫn, tinh luyện và chế biến khoáng sản, cũng như năng lượng.Tuyên bố cũng nêu rõ về việc tìm kiếm cách tiếp cận và giải pháp có thể mở rộng để tăng cường an ninh chuỗi cung ứng bằng việc tận dụng thế mạnh công nghiệp, công nghệ mang tính bổ trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp chiến lược mỗi nước.Tuyên bố "Pax Silica" lần này được xem là kết quả từ việc Mỹ tập hợp các đồng minh chủ chốt nhằm xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng AI do nước này dẫn dắt, kiềm chế Trung Quốc.Tuyên bố cũng nhấn mạnh về việc thiết lập trật tự thị trường công bằng. Các nước tham gia đồng tình rằng để đảm bảo an ninh kinh tế, cần giảm sự phụ thuộc mang tính cưỡng ép, xây dựng mối liên kết mới với các đối tác, nhà cung cấp đáng tin cậy và tuân thủ thông lệ thị trường công bằng.Nội dung tuyên bố cũng bao gồm việc đối phó với các thông lệ phi thị trường cản trở đổi mới và cạnh tranh công bằng, bảo vệ đầu tư tư nhân trước tình trạng sản xuất dư thừa và thông lệ bán phá giá bất công bằng. Mặc dù không trực tiếp nhắc tên Trung Quốc, nhưng nội dung này được đánh giá là nhằm thực tế kiềm chế Bắc Kinh.Tham dự hội nghị với tư cách trưởng đoàn phía Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a bày tỏ quyết tâm đóng góp của Seoul trong việc ổn định chuỗi cung ứng, dựa trên năng lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc với thế mạnh về pin, chíp bán dẫn và năng lượng. Bà Kim cũng nhấn mạnh rằng Hội nghị thượng đỉnh Pax Silica cần được thúc đẩy theo hướng góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp của các quốc gia tham gia.