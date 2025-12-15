Ba nước Hàn-Trung-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Hội nghị Bộ trưởng Y tế Hàn-Trung-Nhật lần thứ 18 đã được tổ chức trong hai ngày 13-14/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, ba bên đã thông qua tuyên bố chung và nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế.Cuộc họp năm nay do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong chủ trì. Đại diện phía Nhật Bản là Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi Ueno Kenichiro, còn phía Trung Quốc có Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Phùng Dũng.Trong hội nghị, đại diện ba nước đã chia sẻ kinh nghiệm chính sách và thảo luận phương án hợp tác trong ba chương trình nghị sự chính là bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, lão hóa khỏe mạnh và sức khỏe tâm thần. Các bên còn nhất trí vận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số để mở rộng tính công bằng và khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ y tế thiết yếu.Ba nước cũng cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, đồng thời chia sẻ các phương án áp dụng công nghệ phù hợp với hệ thống và cơ sở hạ tầng y tế của từng quốc gia. Để đối phó với thách thức của tình trạng già hóa dân số, Seoul, Bắc Kinh và Tokyo đã nhất trí hỗ trợ xây dựng hệ thống chăm sóc tổng hợp, cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc dựa trên quan điểm toàn chu kỳ cuộc đời.Các bên cùng đồng ý rằng sức khỏa tâm thần là một vấn đề y tế công cộng, có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, cam kết sẽ cùng ưu tiên các chiến lược phòng ngừa tự tử theo từng chu kỳ cuộc đời, phát hiện sớm nhóm có nguy cơ cao và xây dựng hệ thống can thiệp kịp thời. Đặc biệt, để tăng cường năng lực phòng ngừa tự tử, ba bên cũng có kế hoạch mở rộng ứng dụng kỹ thuật số, bao gồm việc đưa ra dự đoán và chẩn đoán dựa trên AI.Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Jeong cũng đã có các cuộc gặp song phương với đại diện Trung Quốc, Nhật Bản và Văn phòng Tổ chức y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương. Hàn Quốc và Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã ký kết chiến lược hợp tác quốc gia lần thứ hai, nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược vì một tương lai khỏe mạnh hơn cho khu vực Tây Thái Bình Dương.