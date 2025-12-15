Lá rong biển khô Hàn Quốc được Mỹ miễn áp thuế đối ứng 15%

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 14/12 công bố trong phụ lục tài liệu tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ở lĩnh vực thuế quan và an ninh được hai nước công bố vào tháng trước, lá rong biển khô (lá kim) đã được liệt kê là mặt hàng áp dụng thuế suất 0%.Theo đó, lá kim Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ đã được miễn thuế kể từ ngày 13/11. Được biết, đây là mặt hàng duy nhất ở lĩnh vực thủy sản được Chính phủ Mỹ miễn áp thuế đối ứng 15%.Tuy nhiên, rong biển khô vẫn bị áp mức thuế đối ứng là 15%. Các mặt hàng thủy sản là rong biển khô, cá ngừ và bột rau câu được đưa vào danh sách tiếp tục tham vấn bổ sung để điều chỉnh thuế quan.Bất chấp thuế đối ứng của Washington, kim ngạch xuất khẩu lá kim Hàn Quốc sang Mỹ tính đến cuối tháng 11 đạt 228 triệu USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.