Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đạt 54,3%

Photo : YONHAP News

Theo ủy thác từ báo Kinh tế năng lượng, Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 15/12 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 8-12/12 đối với 2.519 cử tri từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Kết quả cho thấy 54,3% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, cao hơn 0,1% so với khảo sát trước đó, nhưng ghi nhận xu hướng giảm trở lại sau một tuần. Ngược lại, có 41,5% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, giảm 0,6% so với khảo sát trước đó.Realmeter phân tích việc cựu Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Chun Jae-soo bị cáo buộc có nhận tiền, quà tặng từ giáo phái Thống nhất là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm. Tuy nhiên, đà sụt giảm này đã được hạn chế nhờ các nỗ lực của lãnh đạo Hàn Quốc trong việc đưa ra biện pháp ứng phó cứng rắn đối với vụ rò rỉ thông tin của công ty Coupang, chỉ thị điều tra nghiêm ngặt các cáo buộc liên quan đến giáo phái Thống nhất và phát sóng trực tiếp các buổi báo cáo nhiệm vụ của các bộ ngành Chính phủ.Mặt khác, trong một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 11-12/12, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 45,8%, tăng 1,6% so với tuần trước; đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 34,6%, giảm 2,4%; đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 3,4%, còn đảng Cải cách mới là 1,3%.