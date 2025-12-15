Cảnh sát Hàn Quốc khám xét giáo phái Thống nhất và cựu Bộ trưởng Hải dương

Photo : YONHAP News

Từ 9 giờ sáng ngày 15/12, Nhóm điều tra đặc biệt thuộc Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét đồng loạt 10 địa điểm có liên quan tới nghi ngờ giáo phái Thống nhất tặng quà và tiền mặt cho các chính trị gia.Trong số các địa điểm khám xét có trụ sở giáo phái Thống nhất, nhà riêng cựu Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Chun Jae-soo, nhà riêng các cựu nghị sĩ Lim Jong-seong và Kim Gyu-hwan, văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cùng các công tố viên phụ trách vụ án. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành khám xét đối với văn phòng nghị sĩ của ông Chun Jae-soo tại Quốc hội ngay sau khi kết thúc tham vấn với Ban thư ký Quốc hội.Lãnh đạo giáo phái Thống nhất, bà Han Hak-ja, nhân vật chủ chốt trong vụ án, bị chuyển sang tư cách bị can. Cảnh sát cũng tiến hành khám xét đối với trại tạm giam Seoul, nơi bà Han và cựu chức sắc Yoon Young-ho của giáo phái này bị giam giữ.Đây là lần đầu tiên Cảnh sát tiến hành điều tra cưỡng chế trên diện rộng kể từ sau khi ra mắt Nhóm điều tra đặc biệt gồm 23 người vào ngày 10/12.Trước đó, trong quá trình điều tra hồi tháng 8 của Nhóm công tố viên đặc biệt, cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái Thống nhất khai rằng giáo phái này đã hỗ trợ cho cả các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ đồng hành, ngoài đảng Sức mạnh quốc dân. Theo đó, Cảnh sát đã nhận tài liệu liên quan từ Nhóm công tố viên đặc biệt, mở cuộc điều tra.Cảnh sát cũng đang sắp xếp lịch trình triệu tập những người có liên quan, do thời điểm mà giáo phái Thống nhất tặng quà, tiền mặt cho các chính trị gia là trước và sau năm 2018, thời hiệu truy tố không còn nhiều.