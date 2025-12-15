Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã chính thức khép lại quá trình điều tra kéo dài 180 ngày tính từ ngày 18/6, tổng cộng truy tố tất cả 24 người, trong đó có cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, cựu Thủ tướng Han Duck-soo, cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang-mok.Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok ngày 15/12 đã báo cáo kết quả 180 ngày điều tra của nhóm, nhận định cựu Tổng thống Yoon đã ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái nhằm loại bỏ phe đối lập chính trị bằng vũ lực, qua đó độc chiếm và duy trì quyền lực. Để thực hiện âm mưu này, cựu Tổng thống đã tìm cách hòng làm tê liệt chức năng của Quốc hội thông qua quân đội, thao túng cả quyền lập pháp và tư pháp.Trong báo cáo còn có nội dung để lấy cớ ban bố thiết quân luật, ông Yoon đã tìm cách kích động Bắc Triều Tiên khiêu khích quân sự nhưng thất bại. Cuối cùng, ông đã quy chụp các hoạt động lập pháp, các vụ luận tội đối với quan chức cấp cao và lập dự thảo ngân sách của đảng đối lập là "hành vi chống đối", là "thế lực phản quốc" để ban bố thiết quân luật.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra được rằng cựu Tổng thống đã chuẩn bị các công cụ như gậy bóng chày, dùi, búa để đột nhập vào Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, hòng dựng lên kịch bản "gian lận kết quả Tổng tuyển cử".Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định ông Yoon đã chuẩn bị cho việc thiết quân luật từ trước tháng 10/2023. Bằng chứng là vào thời điểm đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã thảo luận và thực thi việc điều chuyển những nhân sự trong quân đội có thể tham gia vào vụ thiết quân luật. Ngoài ra, việc ông Yoon chọn thời điểm thiết quân luật là ngày 3/12 năm ngoái là nhằm lợi dụng tình hình Mỹ hỗn loạn sau bầu cử Tổng thống để ngăn chặn sự can thiệp của Washington.Về tin đồn cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có dính líu tới vụ thiết quân luật, Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết việc giải quyết rủi ro tư pháp của bà Kim cũng là một động cơ khiến ông Yoon ban bố thiết quân luật, nhưng không có tình tiết nào cho thấy bà này trực tiếp can dự vào quá trình này.Các nghi ngờ chưa được hoàn tất điều tra sẽ được Nhóm công tố viên đặc biệt bàn giao cho Cơ quan Điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát.