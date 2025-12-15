Chính phủ Hàn Quốc cải thiện chế độ bán tài sản công

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/12 công bố phương án cải cách chế độ bán tài sản công, nhằm phòng ngừa việc tư nhân hóa tài sản công một cách tràn lan cũng như giải quyết những ý kiến bị chỉ ra gần đây từ Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, Quốc hội và báo chí về việc tài sản công bị bán với giá rẻ, quy trình thiếu minh bạch.Trước tiên, thay vì để từng Bộ, cơ quan tự quyết định về việc bán tài sản công như hiện nay, Chính phủ sẽ lập ra một cơ quan thẩm định chuyên môn chủ yếu gồm các chuyên gia bên ngoài để kiện toàn bộ máy quản lý.Cụ thể, các thương vụ bán tài sản trên 30 tỷ won (20,3 triệu USD) sẽ phải được trình lên cuộc họp Nội các để báo cáo trước lên Ủy ban thường trực Quốc hội; trên 50 tỷ won (33,9 triệu USD) sẽ phải báo cáo và được thông qua tại cơ quan thẩm định chuyên môn như Ủy ban thẩm định chính sách tài sản quốc gia. Tuy nhiên, các giao dịch mang tính chất ứng phó với thị trường, như vận hành nguồn vốn nhàn rỗi của các quỹ hay các giao dịch bán ra bắt buộc theo pháp luật như bồi thường thiệt hại sẽ được phép báo cáo sau.Ngoài ra, Chính phủ đề ra nguyên tắc cấm bán giảm giá, nhằm ngăn chặn tranh cãi liên quan tới bán tài sản công với giá rẻ. Dù trong trường hợp bất khả kháng, việc bán giảm giá vẫn phải tuân thủ quy trình như được Ủy ban thẩm định chính sách tài sản quốc gia thông qua.Ngoài ra, khi quyết định bán tài sản công, Chính phủ sẽ mở rộng công khai thông tin như đăng tải thông tin đấu thầu trên trang OnBid, cổng đấu giá công khai đầu tiên và hàng đầu của Hàn Quốc do Cơ quan quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) lập ra; đồng thời xem xét trước khả năng sử dụng tài sản đó cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan công lập khác.Từ nay tới cuối năm, Chính phủ sẽ triển khai ngay các nội dung không cần sửa đổi luật, gồm việc báo cáo lên Quốc hội với các tài sản giá trị trên 30 tỷ won và nguyên tắc cấm bán giảm giá. Các nội dung đòi hỏi sửa đổi luật được đặt mục tiêu triển khai trong nửa đầu năm sau.