Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/12 đánh giá việc Quốc hội thông qua các dự luật ngăn chặn gián tiếp hoạt động rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên mang tính chất khép lại "thời kỳ rải truyền đơn sang miền Bắc".Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Yoon Min-ho trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày phát biểu dự thảo sửa đổi Luật an toàn hàng không và Luật thi hành công vụ của Cảnh sát được Quốc hội thông qua gần đây đã khiến cho hành vi rải truyền đơn tại khu vực biên giới liên Triều trở nên khó khăn hơn.Luật an toàn hàng không sửa đổi được Quốc hội thông qua vào ngày 2/12 vừa qua có nội dung cấm các thiết bị bay tự do không người lái bay tại khu vực biên giới, không phân biệt trọng lượng. Trong khi đó Luật thi hành công vụ của Cảnh sát sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14/12 lập ra căn cứ mới để xử phạt với những vi phạm Luật an toàn hàng không tại khu vực biên giới.Tòa án Hiến pháp tháng 9/2023 đã kết luận điều khoản cấm thả truyền đơn trong Luật phát triển quan hệ liên Triều là vi hiến. Do vậy, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã xúc tiến sửa đổi các điều luật khác, nhằm ngăn chặn phương thức chính dùng để rải truyền đơn, tăng hiệu lực thực thi.Phát ngôn viên Bộ Thống nhất chỉ ra rằng căn cứ theo Thỏa thuận cơ bản liên Triều, hai miền nhất trí dừng các hành vi phỉ báng, vu khống lẫn nhau, dừng rải truyền đơn. Tuy nhiên, sau khi quan hệ liên Triều xấu đi, các hoạt động rải truyền đơn lại tiếp diễn, làm suy giảm niềm tin song phương, gây tổn hại tới hòa bình và sự an toàn tại khu vực biên giới.Ông Yoon cho biết Chính phủ kỳ vọng hai dự luật sửa đổi lần này, cùng với các biện pháp xây dựng lòng tin liên Triều mà Chính phủ đương nhiệm xúc tiến trong thời gian qua sẽ là bước khởi đầu để khôi phục quan hệ liên Triều, hướng tới một bán đảo Hàn Quốc cùng chung sống hòa bình.