Lãnh đạo Hàn Quốc và Lào nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/12 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương và mở rộng với Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người đang trong chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc.Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Lee đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Thongloun là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Lào sau 12 năm, đồng thời diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao nên mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là một trong ba đối tác phát tiển lớn nhất của Lào, đối tác đầu tư lớn thứ 5, trong khi Lào là một đối tác hết sức quan trọng trong hợp tác giữa Hàn Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và với các nước lưu vực sông Mekong. Ông Lee cho biết hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm tái thiết lập quan hệ ngoại giao.Tổng thống đánh giá Lào sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, là đối tác quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Ông bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc và Lào sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, hướng tới tương lai, tạo ra những thành tựu thực chất cho người dân hai nước.Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Thongloun, Lào sẽ biến hạn chế địa lý là một quốc gia không giáp biển thành cơ hội mới, xúc tiến thành công mục tiêu quốc gia là phát triển trở thành một trung tâm giao thông và logistics của khu vực. Trong quá trình này, Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng với Lào trên cương vị là một đối tác vững chắc.Đáp lại, Chủ tịch Thongloun đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này là cơ hội để một lần nữa khẳng định về thành tựu hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong suốt 30 năm qua.Ông Thongloun cho biết hiện tại, Lào vẫn chưa thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển nhất (LDC); bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho quốc gia này trong thời gian tới.