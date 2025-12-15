Hồ sơ di sản giấy Hanji của Hàn Quốc chờ quyết định của UNESCO vào năm sau

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 15/12 cho biết kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) đã bế mạc vào ngày 12/12.Tại kỳ họp lần này, có tổng cộng 69 di sản được ghi danh mới, trong đó có 55 hồ sơ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.Kể từ khi UNESCO bắt đầu xét công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2008 tới nay, đã có 849 di sản được ghi danh. Hàn quốc có nhiều di sản được ghi danh, nhưng theo quy định chỉ được nộp hồ sơ hai năm một lần, nên năm nay Hàn Quốc không có di sản nào được đăng ký.Thay vào đó, trong kỳ họp diễn ra vào năm sau, Ủy ban liên Chính phủ sẽ ra quyết định có công nhận "kiến thức, kỹ thuật truyền thống và thực hành văn hóa sản xuất giấy Hanji" của Hàn Quốc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại hay không.Một số di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh trong năm nay gồm có nghệ thuật hát Yodel của Thụy Sĩ, truyền thống đan giỏ của Ba Lan, nghệ thuật múa rối que truyền thống Brussels của Bỉ, ẩm thực Ý thể hiện tính bền vững và tính đa dạng sinh học và văn hóa, xiếc gia đình truyền thống của Chile.Kỳ họp thứ 21 của Ủy ban liên Chính phủ sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 11 năm tới.