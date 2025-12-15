Lee Byung Hun lọt vào danh sách 10 diễn viên xuất sắc nhất năm 2025 của Thời báo New York

Photo : YONHAP News

Tạp chí Thời báo New York (Mỹ) ngày 14/12 (giờ Hàn Quốc) đã công bố danh sách 10 diễn viễn có diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim xuất sắc (Great Performers) năm 2025 và đăng tải các bài phỏng vấn về bí quyết diễn xuất của họ.Đặc biệt, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun, nhân vật chính trong bộ phim "Không còn lựa chọn nào khác" (No Other Choice) cũng góp mặt trong danh sách lần này. Bên cạnh đó, danh sách còn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như nam diễn viên người Bắc Ireland là Liam Neeson, người quay trở lại màn ảnh sau hơn 30 năm với bộ phim "Họng súng vô hình" và nữ diễn viên Mỹ Kirsten Dunst trong bộ phim "Roofman" (tạm dịch là "Người mái nhà").Tờ Thời báo New York trong một bài đăng trực tuyến trước đó cũng đã dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên Lee Byung-hun trong bộ phim "Không còn lựa chọn nào khác", nhận định màn thể hiện của anh gần như không thể làm được.Lee Byung-hun hiện đang được đề cử trong hạng mục giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 83 của Mỹ, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng trên toàn thế giới.