Nhật Bản tiếp tục không thừa nhận lịch sử cưỡng ép lao động tại mỏ Sado

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Nhật Bản ngày 15/12 đã công bố báo cáo nộp cho Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNSECO) về tình trạng thực hiện các khuyến nghị sau khi mỏ Sado trở thành di sản thế giới vào tháng 7 năm ngoái. Báo cáo này chỉ phản ánh tình trạng bảo tồn của mỏ Sado, và không có nội dung hay giải thích nào liên quan đến lịch sử cưỡng ép lao động trong thời chiến đối với người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay), vấn đề trọng tâm của toàn bộ lịch sử.Ủy ban Di sản thế giới trước đó đã yêu cầu Nhật Bản nộp báo cáo thực hiện 8 khuyến nghị, trong đó có khuyến nghị yêu cầu nước này diễn giải toàn diện một cách phổ quát lịch sử thực tế của di sản kể các trong giai đoạn phát triển mỏ Sado, phản ánh vào chiến lược trưng bày và phát triển cơ sở vật chất. Toàn bộ lịch sử ở đây nghĩa là bao gồm cả lịch sử cưỡng ép lao động của người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay). Tuy nhiên, Nhật Bản đã không thực hiện khuyến nghị này.Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết các bảo tàng, phòng trưng bày, khu ký túc xá và bảng hướng dẫn xung quanh mỏ Sado của Nhật Bản hiện vẫn không có nội dung nào trực tiếp thể hiện vấn đề cưỡng ép lao động. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, nhấn mạnh báo cáo lần này cho thấy Chính phủ Nhật Bản đã không thực hiện đầy đủ quyết định của Ủy ban Di sản thế giới, cũng như những cam kết của chính nước này trước đây. Seoul kêu gọi Tokyo thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã đạt được. Cơ quan này còn cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Chính phủ Nhật Bản về các biện pháp sau khi mỏ Sado trở thành di sản thế giới.Tương tụ như năm ngoái, Nhật Bản trong năm 2025 tiếp tục thể hiện thái độ thiếu thiện chí và không thừa nhận lịch sử cưỡng ép lao động người Joseon. Lễ tưởng niệm nạn nhân mỏ Sado do Nhật Bản tổ chức trong năm nay cũng đã diễn ra không trọn vẹn khi gia quyến các nạn nhân phía Hàn Quốc không tham dự.Mỏ Sado từng là một mỏ vàng nổi tiếng thời kỳ Edo (1603-1867). Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, nơi này được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh. Nhiều người Joseon đã bị cưỡng ép đưa đến đây làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và bị phân biệt đối xử. Theo thống kê, từ năm 1940-1945, có khoảng 1.519 người Joseon bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado.