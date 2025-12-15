Photo : KBS News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tổ chức chương trình âm nhạc "Music Bank" năm 2025 tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản tại thủ đô Tokyo trong hai ngày 13-14/12.Chương trình lần này lấy chủ đề là "Con đường vàng", do ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun-young và thành viên nhóm nhạc nữ IVE Jang Won-young dẫn dắt. Sự kiện đã thu hút 120.000 người hâm mộ âm nhạc K-pop tham dự.Trong ngày biểu diễn đầu tiên, bầu không khí trên sân khấu đã được khuấy động bởi các màn trình diễn chinh phục khán giả đến từ hai nhóm nhạc toàn cầu là Enhypen và Tomorrow X Together (TXT). Bên cạnh đó, các nhóm nhạc như Ateez, ITZY,NMIXX, BoyNextDoor, Riize, Illit, KickFlip, Hearts2Hearts và IDID cũng đã mang đến những màn trình diễn rực rỡ, tràn đầy năng lượng.Sang ngày thứ hai, nhóm nhạc IVE và Stray Kids, những nhóm nhạc đang khẳng định vị thế K-pop trên toàn cầu, đã khuấy động sân khấu bằng các màn trình diễn mạnh mẽ. Ngoài ra, các nhóm nhạc như NiziU, &TEAM, NCT Wish, ZeroBaseOne, NEXZ, izna, KiiiKiii, CORTIS, thành viên U-know Yunho (DBSK) cũng mang đến những màn biểu diễn thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ K-pop.Đặc biệt, nhóm nhạc hàng đầu Nhật Bản Snow Man cũng đã xuất hiện trên sân khấu vào ngày diễn cuối cùng với tư cách khách mời đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật.KBS đánh giá rằng đây là buổi biểu diễn K-pop đầu tiên được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản, cho thấy thời kỳ hoàng kim của K-pop khi làn sóng âm nhạc Hàn Quốc không chỉ lan tỏa trong nước mà còn vươn ra toàn thế giới.