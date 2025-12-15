Hàn Quốc xếp thứ 7 những quốc gia có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025

Photo : YONHAP News

Tạp chí kinh doanh "CEO World Magazine" (Mỹ) ngày 9/12 công bố bảng xếp hạng "Những quốc gia có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025" do tạp chí này bình chọn, trong đó Hàn Quốc đã giành vị trí thứ 7.Tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng này dựa trên 7 yếu tố là ổn định chính trị, ảnh hưởng kinh tế, ngân sách quốc phòng, vũ khí, liên minh toàn cầu, sức mạnh mềm và sức mạnh quân sự, đánh giá tổng hợp 190 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc đạt 94,18 điểm, đứng thứ 7, chỉ sau Nhật Bản (94,31 điểm). Đứng ở vị trí đầu tiên là Mỹ với 95,36 điểm, tiếp theo là Trung Quốc (94,86 điểm), Nga (94,81 điểm), Ấn Độ (94,76 điểm) và Anh (94,56 điểm). Pháp (93,55 điểm) và Ý (93,3 điểm) lần lượt đứng ở vị trí thứ 8 và 9.Tạp chí này nhận xét rằng các quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng thể hiện rõ năng lực công nghiệp tiên phong, liên minh và khả năng lãnh đạo khu vực bền vững, điều này dẫn đến ảnh hưởng bền vững.Về việc Mỹ giành vị trí số 1, tạp chí này đánh giá Mỹ kết hợp sức mạnh của nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới với thị trường vốn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngân sách quốc phòng vượt trội. Mỹ còn chiếm ưu thế về lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế và các công nghệ chủ chốt. Bên cạnh đó, sức mạnh mềm của Mỹ thể hiện rõ qua ngành giải trí toàn cầu, các nền tảng kỹ thuật số, giáo dục bậc cao và xuất khẩu văn hóa, giúp Mỹ định hình các cuộc tranh luận toàn cầu và củng cố quyền lực chính thức nhờ ảnh hưởng phi chính thức.Những quốc gia xếp cuối bảng là Liberia (59,74 điểm), Somalia (59,61 điểm), Benin (59,43 điểm), Bhutan (59,34 điểm), và Moldova (59,23 điểm).