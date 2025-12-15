Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac sáng ngày 16/12 đã lên đường thăm Washington để thảo luận các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Ông cho biết đối tác đàm phán lần này là Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Marco Rubio.Trả lời báo giới tại sân bay trước khi xuất cảnh, ông Wi cho biết sẽ tham vấn với Mỹ hai nội dung chính, một là các biện pháp tiếp theo sau văn kiện tóm lược chung kết quả hội nghị thượng đỉnh, hai là vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Chánh Văn phòng cho biết hai bên đã công bố văn kiện chung được hơn một tháng, trong thời gian đó Hàn Quốc đã lập nhóm chuyên trách cho từng lĩnh vực. Đây đều là những vấn đề quan trọng như làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đóng tàu, có liên quan đến nhiều Bộ ngành. Vì vậy, Chính phủ cho rằng giờ là lúc cần trực tiếp đối thoại với Mỹ ở cấp Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, người phụ trách chung về ngoại giao và an ninh, để thúc đẩy tham vấn tiếp theo ở cấp chuyên viên. Ông Wi cho biết sẽ chia sẻ về tình hình chuẩn bị trong thời gian qua và cùng xem xét hướng đi sắp tới với Mỹ.Theo quan chức này, các cuộc tham vấn Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật trong thời gian qua đã có nhiều tiến triển, trong khi quan hệ Hàn-Trung cũng đã được khôi phục. Trên cơ sở những kết quả này, Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa cho vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã thảo luận về vai trò "người kiến tạo hòa bình", "người dẫn nhịp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do vậy, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục tham vấn cụ thể về phương hướng xúc tiến điều phối các vai trò này cũng như cách thức phối hợp, từ đó tìm kiếm phương án để kéo Bắc Triều Tiên vào tiến trình đối thoại, giảm nhẹ căng thẳng.Về khả năng thảo luận về đối thoại Mỹ-Triều hay liên Triều nhân chuyến thăm Mỹ lần này, ông Wi cho biết sẽ thử tham vấn trước với Washington và cả Liên hợp quốc.