Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 30 tỷ USD cho Quỹ tăng trưởng quốc dân vào năm 2026

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/12 đã mở cuộc họp của Nhóm chuyên trách chiến lược tăng trưởng kiêm Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, thảo luận phương án vận hành "Quỹ tăng trưởng quốc dân năm 2026".Chính phủ công bố sẽ đầu tư hơn 30.000 tỷ won (20,4 tỷ USD) trong năm 2026 cho Quỹ tăng trưởng quốc dân thông qua quá trình ra quyết định một cách công bằng, minh bạch và chuyên môn để tạo động lực tăng trưởng cho 20 năm tiếp theo.Về phương thức đầu tư, 3.000 tỷ won (2 tỷ USD) sẽ được phân bổ theo hình thức đầu tư trực tiếp, trong đó Chính phủ trực tiếp mua cổ phần doanh nghiệp; 7.000 tỷ won (4,76 tỷ USD) cho đầu tư gián tiếp thông qua việc Chính phủ góp vốn vào các quỹ để các quỹ này đầu tư vào doanh nghiệp; 10.000 tỷ won (6,8 tỷ USD) cho mỗi hạng mục là vốn vay hạ tầng và khoản vay lãi suất siêu thấp.Trong tổng số 30.000 tỷ won vốn đầu tư dự kiến sử dụng vào năm tới, 15.000 tỷ won (10,2 tỷ USD) sẽ được huy động từ Quỹ công nghiệp công nghệ cao do Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) phát hành trái phiếu, 15.000 tỷ won còn lại sẽ đến từ nguồn vốn tư nhân với sự tham gia của các tổ chức tài chính, quỹ lương hưu quốc gia cũng như người dân. Trong số nguồn vốn tư nhân này, khoảng 600 tỷ won (408 triệu USD) sẽ được huy động thông qua việc thành lập quỹ "người dân tham gia", cho phép người dân trực tiếp đầu tư. Phương án chi tiết về việc lập quỹ này sẽ được công bố trong quý I năm sau.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ áp dụng ngay mục tiêu phân bổ 40% vốn đầu tư cho các địa phương từ năm tới.Trong tổng số tiền đầu tư sẽ có hơn 12.000 tỷ won (8,16 tỷ USD), chiếm 40% tổng vốn mục tiêu, được phân bổ cho các địa phương thông qua các dự án hạ tầng như nhà máy phát điện, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và quỹ chuyên biệt của từng địa phương.Quy trình ra quyết định vận hành quỹ sẽ trải qua hai cấp là Ủy ban thẩm định đầu tư và Hội đồng thẩm định vận hành quỹ. Ngay trong tháng 12 này, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp lần một của Hội đồng thẩm định vận hành quỹ để ấn định về phương hướng vận hành Quỹ tăng trưởng quốc dân và hệ thống ra quyết định. Theo đó, nguồn vốn đầu tư sẽ được giải ngân từ đầu năm sau.